港府「與民對話」登場 民間提重組警隊

2019-09-26 12:54 世界日報 香港26日電



港府首次「對話」登場 民間：重組警隊 路透社 分享 facebook

香港反送中情勢緊繃下，港府首場與民對話會（社區對話會）今天登場，有出席者聲言將要求政府設立獨立調查委員會，但反送中人士舉行的「民間記者會」說，即使港府成立獨立調查委員會也不接受，提出要求解散重組香港警隊。

港府今晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，四名局長陪同特首林鄭月娥出席，包括政制及內地事務局長聶德權、商務及經濟發展局長邱騰華、民政事務局長劉江華和食物及衛生局長陳肇始，擔任主持的是政制及內地事務局長政治助理吳璟。

在港府對話前，民間人權陣線宣布，發起28日晚在添馬公園集會及10月1日下午遊行。這兩項活動暫時未獲警方發出不反對通知書，對能否獲發亦不寄予厚望。

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民陣召集人岑子杰說，28日是「雨傘運動」五周年，當晚集會是想提醒港人，民主運動是「連續劇」，非獨立故事。而中共建政70年來，內地有無數的人受打壓犧牲，身處香港無人會感到喜慶。

反送中人士昨天也舉行「民間記者會」，公布最新網上民調結果，市民對警方信任度跌至谷底，要求政府解散及重組警隊；若港府10月1日前仍未回應五大訴求，港人將用「自己的方式」為十一慶祝。

這次公布的民調結果，是9月8日至9日在網上收集13萬人的回應，結果顯示九成港人給予警隊零分。以5分為最認同，要求「改組甚至解散警隊」獲4.32分。

香港新聞組╱香港26日電

林鄭昨日在香港友好協進會慶祝十一70周年酒會上致詞說，她會繼續走進社區，聆聽市民意見，但也會果斷執法，並堅守「一國兩制」原則。

她指出，面對近數月的社會紛爭，更應該堅守「一國兩制」原則，一方面維護香港優良的法治傳統，果斷執法，將違法者繩之於法；另一方面要深入了解市民的想法，以及社會深層次問題所在，為困局尋找出路。

泛民主派發動反送中運動以來提出「五大訴求」，當中包括不起訴被捕示威者，但當局至今不答應。林鄭多次表示，當前首要工作是依法「止暴制亂」，必須依法處理違法者；然而「反送中」爆發至今，當局持續以暴動罪起訴多人。