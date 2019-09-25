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十一倒數 天天反送中升旗禮改室內

2019-09-25 12:48世界日報 香港25日電

香港中國通訊社
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「十一」倒數七日，反送中抗爭持續的香港，日日有事。對香港官方來說，主要忙三件大事：即首場社區對話、十一當天的慶典活動、十一後的特首施政報告。反送中民眾則天天有活動，集會、罷課、遊行，要求港府回應五大訴求。

2萬人登記對話會「可發表憤怒」

香港特首林鄭月娥26日將舉辦首場社區對話，目前有2萬多名市民報名參加，港府以電腦抽籤方式抽出150人參會。稍後亦會隨機抽出一個群組，與政府就特定議題交流。當局說，正考慮未來在網上展開與市民對話。林鄭月娥說，希望對話可以在和平、理性、冷靜的環境進行，她和司局長會以誠懇謙卑的態度聽意見。

今年是中共建政70周年，港府宣布，因應近期社會氣氛，今年十一的升旗儀式移師在室內舉行。而十一後將公布特首施政報告，林鄭月娥表示，今年施政報告公布做法會有修訂，有些政策會讓有關局長率先公布，重中之重的土地房屋問題，會在施政報告中交代。

香港政府忙三件事，香港民間則天天都有反送中的行動。25日民間呼籲的行動是，全港關注7月28日示威活動被捕者在法院提堂：26日，在灣仔利東街將有社會福利界組人鏈，以呼應林鄭月娥舉行的首場「社區對話」；27日，在中環遮打花園有聲援及關注新屋嶺被捕者的集會。28日，民間人權陣線發起金鐘添馬公園「九二八反抗威權、迎接黎明」集會。

路透社
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9月29日銅鑼灣有民間組織發起「香港反赤納粹集會」，將遊行至政府總部，該活動沒有申請警察的不反對通知書；30日，將有全港中學生大罷課；10月1日，香港民間人權陣線已向警方申請當日遊行，計畫由維多利亞公園遊行至中環遮打道。有網民稱若民陣遊行不獲批，建議全民自發遊走「大閱兵」。

國際特赦：北京在港設紅線

香港新聞組╱香港25日電

另據香港經濟日報報導，國際特赦組織昨天發表一份名為《北京在香港的紅線（底線）》報告，促請香港政府聽取數以百萬計示威者的訴求，即使需要對抗北京的紅線，亦應維護香港人的人權。另外，也促調查警方在示威活動期間所使受的不恰當武力。

而關於十一升旗禮，多名民主派立法會議員均稱暫未收到邀請，至今僅民主黨林卓廷稱已收到邀請，暫未知該黨會否派員出席。公民黨陳淑莊則說，即使收到都不會出席。

反送中香港

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