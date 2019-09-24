香港示威「私了」風起 以武制暴或以暴易暴？

2019-09-24 22:15 德國之聲 德國之聲



繼9月15日北角多宗群眾毆斗後，上周六（9月21日）民眾到元朗商場紀念「721白衣人襲擊事件」滿兩個月，到了深夜又再接連爆发街頭肢體沖突。短短一小時內，最少发生４宗毆打事件。

其中一段廣為流傳的影片顯示，一名白衣中年男子手持玻璃瓶，大聲喝罵數名黑衣民眾，並揮動瓶子追著他們，現場傳出尖叫聲。有報導指他曾經把瓶子揮向欄桿打碎。隨後有新聞直播拍到，該名白衣男子被十多名戴口罩的示威者拳打腳踢，圍毆至血流披面，旁人不斷高喊「私了」。差不多同一時間，另一名被指非禮義務急救員的男子遭多人包圍腳踢，也有被指破獲連儂牆的男子被打。

這些場面最近愈來愈頻繁，特別是在元朗、北角等兩方陣營「積怨已久」的地區，而且有擴散的跡象。前者是新界鄉事派地盤，後者屬建制派傳統根據地，有許多祖籍中國福建的人士聚居。7月21日，大批白衣人在元朗西鐵站無差別毆打乘客和記者，當晚警方被動的反應惹來「警黑合作」嫌疑。8月5日全港多區舉行罷工集會，荃灣有白衣人揮刀砍黑衣市民，傷者的手腳被斬至見骨；北角則有人用木棍和藤條襲擊黑衣示威者。自此上述區域陸續出現示威者還擊的情況，发展到最近一個多星期，社交平台上對於「私了」和「以武制暴」行動原則的討論愈來愈熾熱，更在示威者之間漸漸成為共識。

勇武派示威者John幾乎每周都到最前線抗議，他接受德國之聲訪問時表示，非常贊成「私了」策略。他解釋：「警察是香港唯一擁有合法武力的執法者，他們不做那誰去做？如果我們任人魚肉，對方會覺得自己可以橫行無忌，就算打我們、斬我們都沒有問題，因為警察不會行動。我覺得，我們做的事跟以前好警察做的差不多。」John也曾經參與其中，有一次他在Telegram上看到有人拿著棍子現身連儂牆，於是馬上趕往現場。他說雙方一開始互相推撞，最後變成毆斗。

大專生Leo也是勇武派示威者，他向德國之聲表示：「我們不是為了暴力而行使武力，我們是用武力阻止暴力发生。」他形容自己本來也是「和理非」（和平、理性、非暴力）示威者，但是幾個月來示威者多次遇襲報警，警方的反應卻一再令他們失望憤怒。他與John都不約而同向記者表示，721元朗襲擊事件是改變他們想法的轉折點。當晚造成幾十人受傷，警方兩個月以來拘捕了34人，律政司在事发後超過一個月才開始提告。John認為這是民憤積累爆发的結果：「香港人的忍耐力一向都很高，也明白警察調查需時，但我們給警方的時間已經夠長了。為甚麼現在連『和理非」都贊成『私了』，因為大家已對警察失望至極，覺得完全沒得救。」

讓數字說話：警察誠信破產？

成立175年的香港警隊是亞洲歷史最悠久的警隊之一，近年每逢遭遇大型社會運動，警方的執法方式總會成為關注焦點。2014年的雨傘運動中，至少8名警員執法時毆打示威者和市民被告上法庭，部分人成為階下囚，警民關係一度跌至冰點。相隔五年，警方在反修例運動的許多執法手段曝露了更多操守問題，令其面臨前所未有的誠信危機。

香港中文大學傳播與民意研究中心本月公佈的最新民調（9/5-9/11），以0至10分量度受訪者對警方的信任度，結果顯示對警方「零信任」的比例高達48.3%，相比運動開始前（5/23-6/5）的6.5%大幅暴增。即使運動初期，6月下旬警方的「零信任」比率也只有22.5%，但到了8月幾乎翻倍至42.7%，反映7 月的事態发展確實重創警隊的公信力。另一方面，對警方「完全信任」的受訪者比例維持在一成左右，從五月到九月只有幾個百分點的輕微波動，反映警方的鐵桿支持者沒有受到明顯動搖。

示威者的施襲行為愈趨頻繁，警方則使用更嚴厲的言詞作為回應。警察公共關係科總警司謝振中在週一（9月23日）記者上批評：「暴徒濫用私刑已變成常態化，暴力蔓延到全港每個角落。暴徒肆意襲擊普通市民，顯露了他們殘暴的真面目。」當局所指責的不光是襲擊行為本身，還有其他支持者的解說。他形容：「從暴徒的文宣看到，暴徒不斷美化措詞和浪漫化暴力行為，用歪理試圖掩飾他們企圖滅聲的目的，剝奪其他人的言論自由。香港社會現時充斥這些美化暴力，但實際上是肆虐呈威的偽善。」至於外界質疑警員對不同政見人士的執法標准親疏有別，管理層僅多次強調會依照案件的進度進行調查和拘捕，不會偏私。

以牙還牙的底線

從現場和新聞片段觀察，示威者還手的力度似乎與日俱增，「以暴易暴」和「以武制暴」的界線如何分野？John和Leo都強調，不會單純因為政見不同而作出攻擊，而是在對方動手或企圖施襲時才會自衛反擊，制服對方後就應該停止動武。不過Leo也承認：「有些手足有時候受到挑釁，反應偏激了一點。」John補充有某些情況會令示威者特別憤怒：「急救員和記者被襲擊是我們絕對忍受不了的，這是底線，任何人觸碰這兩條底線後果都會很嚴重。因為他們都是不論政見的履行自己的職責，你要打就打我們這些有政見的勇武派。」

長久以來，香港示威以和平聞名，這次反修例運動的暴力程度卻拾步而上。但值得注意的是，以「和理非」佔多數的示威群眾不但沒有分裂，整體民意至今也未有明顯逆轉，對於暴力行為的包容度沒有退減。中大本月公佈的調查发現，39.4%受訪者認為示威者使用過份武力，與8月比例相若；但是認為警方使用過份武力的多達71.7%，較前一個月增加4個百分點。北京和港府一再意圖把激進與和平示威者切割開來，始終沒有成功。

香港科技大學社會科學部副教授成名向德國之聲分析：「大部分人都接受這種『私了』行為，除了因為抗爭者的巨大團結性以外，最重要是市民感到警暴問題非常嚴重，而且政府獨裁管治威脅還未解除。這次運動是香港30年來問題的大爆发，多年來的不公不義引发大眾對暴力手段的同情。」

距離擦槍走火有多遠？

六月兩次上百萬人的大游行被政府漠視，導致後來示威方式轉為沖擊對抗，但還是以破壞死物為主；而民眾對執法者和現有體制的信心崩潰，則直接催化「以武制暴」的意識形態。成名認為這是價值觀角力下的結果：「很多香港人覺得政府說謊，透過現有制度掩飾過錯。但主流民意認為，核心價值高於所謂的和平非暴力。在兩種價值觀之間，他們選擇了前者，因此對於政權威脅的反抗力度遠遠高於對武力的反感。」

成名評估，按目前形勢而言，一些立場中立和保守的搖擺人士可能會對示威反感。但除非演變為大規模或無差別的主動襲擊行為，否則民意不會大幅度逆轉。他認為，現在看來群眾打斗致死的可能不大，但他擔心如果親政府陣營聯群結黨挑釁，情況有機會一发不可收拾。

勇武派John和Leo異口同聲地說，難以為「私了」行為設下絕對的底線，但他們對示威者的自制能力有信心，相信現場較冷靜的同伴會制止過激行為。在沒有大台的運動之中，網絡是動員的地方，同時也是無形的制衡機制。John向德國之聲表示：「其實我們前線示威者每次行動都會面對網友批評，我們會去看這些評語，自我檢討。如果真的很多人罵，我們為了不影響整場運動，也不會再去做。」

【 本文章由德國之聲授權提供】