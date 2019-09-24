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疑片面報道香港示威 中國央視英國被查

2019-09-24 22:16德國之聲 德國之聲

英國通訊管理局(Ofcom)周一(9月23日)對外宣布了這則消息。被調查的四則電視報道都播出於8月或9月，報道的內容都是上百萬民眾參與的香港反修例示威運動。通訊管理局一名发言人對《衛報》表示，該局 "日常監督"中國環球衛視網(CGTN)在英國播出的電視節目時，決定啟動調查。发言人強調，此次調查並非由公眾投訴推動。

環球電視網在報道香港示威運動時，時常抨擊西方媒體采用雙重標准。它還邀請英國前議員加洛韋(George Galloway)发表評論，後者在節目上說：沒有任何國家會允許自己的領土主權受到根本性的威脅，同時又不采取措施恢復對局面的控制。

中國環球衛視網的前身是中國央視英語頻道，2016年，央視面向國際受眾的節目改版，更換為現名。在英國，中國環球衛視網近年來大手筆招聘了數百人，其中不乏從BBC、天空電視台等老牌媒體"挖角"的員工。在英國，Virgin Media, Freesat等少數電視服務供應商囊括了環球衛視網的節目。不過，截至目前，其電視節目在英國的收視率相當有限。

對於立志於要"從中國視角"報道新聞的中國環球電視網或中國而言，英國通訊管理局啟動調查是又一次的打擊。此前，一名在華被捕英國公民在中國央視節目上"公開認罪"，已經導致這家中國官方媒體在英國受到調查。

而最近幾個月的香港示威浪潮，進一步引发了外界對中國擴張其全球媒體影響力的擔憂。包括《紐約時報》、《每日電訊》等老牌西方媒體，此前也都刊登過《中國日報》的付費插頁或整版廣告。

文山/洪沙/(南華早報、衛報)

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港

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