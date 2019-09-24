香港特首要對話 民陣要示威

2019-09-24 20:13 德國之聲 德國之聲



林鄭月娥周二(9月24日)對外界表示，已經有逾2萬人申請參加9月26日晚上在灣仔舉行的首場"社區對話"活動。而實際能參加的名額只有150人，相當於每個名額有135人爭奪。具體誰能參加，則將抽簽決定。

這也將是香港"反修例運動"爆发以來，特區政府首次試圖與民眾展開對話。林鄭月娥強調，這項活動旨在讓立場各異的民眾聲音得到傾聽。

不過，也有不少示威者表示，他們的訴求早已明確，因此對政府舉辦的對話活動不感興趣。

對話活動將在灣仔的伊麗莎白體育館舉行。附近多所中小學擔心，屆時會发生示威、堵路等事件，因此做出周四下午提前放學的安排。特區政府則已經表示，雨傘、頭盔、防毒面具等示威者常用裝備將不被允許帶入現場。林鄭月娥說，她希望社區對話活動能夠在和平、理性的環境中進行。

港區全國政協代表、全國港澳研究會副會長劉兆佳在接受香港電台采訪時指出，港府此次舉辦對話活動，具備一定的象征意義，旨在顯示政府回復正常工作、積極管治，同時也希望爭取中間派、溫和派人士，讓他們轉向理解港府、減少對示威運動的支持。不過，劉兆佳並不認為"社區對話"能夠改變"勇武派"的看法。

"民陣"計劃新一輪示威

而在一星期後的10月1日，即中國國慶日，民間人權陣線("民陣")計劃舉行一場從維園道遮打道的大游行。"民陣"已經在9月23日晚間公布了行動計劃，游行的主題將是"沒有國慶、只有國殤"。此外，本周六(9月28日)，"民陣"也計劃在金鐘添馬公園舉行集會活動，幾年佔中運動5周年，集會主題將是"反抗威權、迎接黎明"。

在連登討論區、臉書等社交媒體上，已經有網民表示，如果警方不批准"民陣"計劃的示威活動，就會在10月1日推動自发的"九龍大閱兵"，呼籲全民自发游走九龍地區。

人權組織"大赦國際"日前也发布報告，批評香港的言論與集會自由進一步受限。該組織德國分部總干事貝科(Markus Beeko)指出，這一進程在2014年佔中運動期間就已開始，今年夏天港府粗暴對待示威者，則是這一進程的又一高峰。"人權觀察"認為，香港的人權保護正在被港府以及中央政府不斷侵蝕，香港民眾踐行權利的行為，越來越被北京方面認作對中國國家安全與主權的攻擊。題為"北京在香港的紅線"之報告，收集了眾多記者、維權人士、學者、律師、非政府組織的證詞，還分析了一些法庭文書、媒體報道、圖片與視頻內容。報告指出，許多活躍人士以及非政府組織職員都遭到了辱罵，批判性的聲音遭到"審查、跟蹤、威脅"。"人權觀察"呼籲，特區政府必須停止出於政治動機而去檢控和平示威者。

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