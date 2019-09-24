親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

舉報永豐金鼎興與三寶案弊案 「吹哨者」張晉源遭停職、薪照領

香港特首要對話 民陣要示威

2019-09-24 20:13德國之聲 德國之聲

林鄭月娥周二(9月24日)對外界表示，已經有逾2萬人申請參加9月26日晚上在灣仔舉行的首場"社區對話"活動。而實際能參加的名額只有150人，相當於每個名額有135人爭奪。具體誰能參加，則將抽簽決定。

這也將是香港"反修例運動"爆发以來，特區政府首次試圖與民眾展開對話。林鄭月娥強調，這項活動旨在讓立場各異的民眾聲音得到傾聽。

不過，也有不少示威者表示，他們的訴求早已明確，因此對政府舉辦的對話活動不感興趣。

對話活動將在灣仔的伊麗莎白體育館舉行。附近多所中小學擔心，屆時會发生示威、堵路等事件，因此做出周四下午提前放學的安排。特區政府則已經表示，雨傘、頭盔、防毒面具等示威者常用裝備將不被允許帶入現場。林鄭月娥說，她希望社區對話活動能夠在和平、理性的環境中進行。

港區全國政協代表、全國港澳研究會副會長劉兆佳在接受香港電台采訪時指出，港府此次舉辦對話活動，具備一定的象征意義，旨在顯示政府回復正常工作、積極管治，同時也希望爭取中間派、溫和派人士，讓他們轉向理解港府、減少對示威運動的支持。不過，劉兆佳並不認為"社區對話"能夠改變"勇武派"的看法。

"民陣"計劃新一輪示威

而在一星期後的10月1日，即中國國慶日，民間人權陣線("民陣")計劃舉行一場從維園道遮打道的大游行。"民陣"已經在9月23日晚間公布了行動計劃，游行的主題將是"沒有國慶、只有國殤"。此外，本周六(9月28日)，"民陣"也計劃在金鐘添馬公園舉行集會活動，幾年佔中運動5周年，集會主題將是"反抗威權、迎接黎明"。

在連登討論區、臉書等社交媒體上，已經有網民表示，如果警方不批准"民陣"計劃的示威活動，就會在10月1日推動自发的"九龍大閱兵"，呼籲全民自发游走九龍地區。

人權組織"大赦國際"日前也发布報告，批評香港的言論與集會自由進一步受限。該組織德國分部總干事貝科(Markus Beeko)指出，這一進程在2014年佔中運動期間就已開始，今年夏天港府粗暴對待示威者，則是這一進程的又一高峰。"人權觀察"認為，香港的人權保護正在被港府以及中央政府不斷侵蝕，香港民眾踐行權利的行為，越來越被北京方面認作對中國國家安全與主權的攻擊。題為"北京在香港的紅線"之報告，收集了眾多記者、維權人士、學者、律師、非政府組織的證詞，還分析了一些法庭文書、媒體報道、圖片與視頻內容。報告指出，許多活躍人士以及非政府組織職員都遭到了辱罵，批判性的聲音遭到"審查、跟蹤、威脅"。"人權觀察"呼籲，特區政府必須停止出於政治動機而去檢控和平示威者。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港

相關新聞

港民主黨議員遭襲 港府：強烈譴責 必繩之以法

2019-09-24 20:08

反送中運動持續 港九龍東區學界發起築人鏈活動

2019-09-24 19:41

港民主黨鄺俊宇遇襲 港府強烈譴責

2019-09-24 19:39

國泰航空再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12

港民調：林鄭月娥聲望24.9分 距史上最低差0.3分

2019-09-24 16:46

中學教科書釀反送中？港教局要提供「專業諮詢」

2019-09-24 14:33

反送中929串聯全球 民陣申請十一大遊行

2019-09-24 14:31

首場對話會逾2萬港民登記 林鄭：誠懇謙卑聆聽

2019-09-24 11:37

香港立法會議員鄺俊宇傳遇襲送醫 頸椎受重擊

2019-09-24 11:02

評價港府港警處理示威手段 梁振英：依法辦事

2019-09-24 09:01

港澳研究會副會長：平亂局 「北京出手機會不大」

2019-09-23 23:49

反送中 929串聯全球 港十一遊行

2019-09-23 23:46

陸駐港公署：美不打自招證明是香港幕後黑手

2019-09-23 22:07

香港反送中持續 民陣向警申請28日集會、十一舉行遊行

2019-09-23 20:42

影／斥示威者試圖搶槍 港警作最嚴厲警告：後果自負

2019-09-23 17:09

香港警方過去3日拘捕82人 最小只有13歲

2019-09-23 17:02

香港前特首梁振英：懸紅查反送中運動資金

2019-09-23 15:48

林鄭月娥臉書願與港民對話 網友留言「五大訴求」洗板

2019-09-23 14:55

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35
看更多

熱門文章

訂保險套晚八分鐘送達等不及 女子懷孕怒求償13萬

2019-09-24 10:18

無人機拍獲疑似「再教育營」押送畫面

2019-09-23 21:07

北京故宮商品被罵翻！顏值、創意雖好 這件事卻激怒人

2019-09-24 11:00

陸駐港公署：美不打自招證明是香港幕後黑手

2019-09-23 22:07

反送中 929串聯全球 港十一遊行

2019-09-23 23:46

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

北京故宮文具開賣...質量被詬病 輿論評價兩極

2019-09-23 23:12

他遭同學丟出4樓外 多個內臟受損　

2019-09-24 10:11

陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19

香港機場客流量創10年最大跌幅 70家航司籲降費

2019-09-24 09:33

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

香港立法會議員鄺俊宇傳遇襲送醫 頸椎受重擊

2019-09-24 11:02

中共建政70週年維穩 紐時記者遭驅離住處

2019-09-24 19:03

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

大陸掀「國潮」華為、故宮成最人氣國產品牌

2019-09-24 13:13

海基會喊話大陸「盼讓李明哲返台奔喪」

2019-09-23 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top