反送中929串聯全球 民陣申請十一大遊行

2019-09-24 14:31 世界日報 綜合報導



中央社 分享 facebook

經上周末連兩日警民衝突，香港反送中情勢依舊緊繃，示威者發起「九二九反極權」抗爭，串聯全球遊行，向北京和港府施壓，已有至少十國網友響應。同時，民陣23日向警方申請十一舉辦遊行，而本月28日為傘運五周年，民陣也計畫於當晚集會。為平息示威，港府26日將辦首場與民對話，特首林鄭月娥23日透過臉書喊話，期待對話有成效。

民陣副召集人陳皓桓23日表示，已向警方申請於十一舉辦遊行，計畫當日下午2時起步，由維園遊行至中環遮打道。而本月28日為雨傘運動五周年，民陣也計畫當晚7至9時，在金鐘添馬公園集會。

反送中示威者發起「九二九反極權」抗爭，已有網友在網上自製海報，宣傳全球串聯遊行，香港網路論壇「連登」討論不斷，推特上也出現支持反送中運動與串聯遊行的標籤。

目前響應網友來自美國、日本、英國、澳洲、德國、義大利、法國、加拿大、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、烏克蘭及愛沙尼亞等。其中，華人較多的國家如美國與澳洲，有多個城市響應。

林鄭貼圖：讓我們對話

港府周四將在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場與民對話，目前已收到超過1萬7000人報名，港府將以電腦抽出150人參加，在24日之前告知民眾。林鄭23日在臉書發文，附上幼苗在貧脊土地破土而出的圖片，配上文字「再艱難，也有出路，讓我們對話」及「對話平台正式啟動」，向示威者喊話的用意明顯。

林鄭貼圖一出，瞬間吸引大批網友和上萬則留言，但多數都回應稱「五大訴求，缺一不可」。