中學教科書釀反送中？港教局要提供「專業諮詢」

2019-09-24 14:33 世界日報 香港24日電



來源：臉書

香港反送中運動持續未歇，有人質疑源頭出在通識課程教科書「素質不佳」，教育局昨天決定特事特辦，安排書商「自願」把通識教科書送交教育局，由教育局提供「專業諮詢」服務，並提出「優化」建議；倘若書商跟從，便獲上載至教育局官網書目參考書單，否則不獲介紹。教育局並考慮長遠要求通識書強制送審。

香港中學教科書釀反送中？ 7書商下月呈交教局「專業諮詢」 路透社 分享 facebook

今年7月，全國政協副主席、前特首董建華曾針對反送中運動表示，通識教育是造成現時年輕人問題的原因，並形容通識教育失敗。

香港電台報導，教育局副秘書長康陳翠華昨天在網站專欄「局中人語」撰文表示，「專業諮詢服務」安排是局方與香港教育出版專業協會討論後達成的共識，「出版社自願參與」。教育局說，已得到七家主要出版高中通識「教科書」出版社的支持。

康陳翠華稱，書商須於10月中前將通識科教科書送交教育局，「期望出版社在本學年內完成修訂的工作」，如果書商接受並修訂，教科書名單會上載至局方網頁；換言之，倘書商不接納要求，便不列官網書目介紹之列。康陳翠華表示，會參考此次經驗，長遠要求通識書強制送審。

明報報導，由於目前通識科教科書無須送審，教育界立法會議員葉建源不理解教育局所謂的「專業諮詢」是甚麼？標準為何？否則在目前政局下，難免予人質疑是政治外力干預，變相實行送審制度。

報導稱，香港教育出版專業協會支持教育局的「專業諮詢」。教協理事、資深通識科教師張銳輝則說，「專業諮詢」感覺像「送審」，擔心書商或學校在局方壓力下製作偏頗教材，而且現時教材行之有效，根本不需諮詢服務。

資深通識科教師關展祺稱，「審查」教科書對前線教師幫助不大，因老師對教科書依賴度不高。另一資深通識科教師陳志華稱，教育局當初強調通識科內容靈活多元化，不宜用課本處理內容，質疑這次「間接送審」是自打嘴巴，有違學科原意。