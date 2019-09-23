反送中 929串聯全球 港十一遊行

2019-09-23 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／綜合報導



香港反送中示威者發起「九二九反極權」抗爭，串聯全球遊行；圖為香港反送中大遊行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經上周末連兩日警民衝突，香港反送中情勢依舊緊繃，示威者發起「九二九反極權」抗爭，串聯全球遊行，向北京和港府施壓，已有至少十國網友響應。同時，民陣昨向警方申請十一舉辦遊行，而本月廿八日為傘運五周年，民陣也計畫於當晚集會。為平息示威，港府周四將辦首場與民對話，特首林鄭月娥昨透過臉書喊話，期待對話有成效。

民陣副召集人陳皓桓昨表示，已向警方申請於十一舉辦遊行，計畫當日下午二時起步，由維園遊行至中環遮打道，今將與警方就遊行開會。而本月廿八日為雨傘運動五周年，民陣也計畫當晚七至九時，在金鐘添馬公園集會。

反送中示威者發起「九二九反極權」抗爭，已有網友在網上自製海報，宣傳全球串聯遊行，香港網路論壇「連登」討論不斷，推特上也出現支持反送中運動與串聯遊行的標籤。

目前響應網友來自美國、日本、英國、澳洲、德國、義大利、法國、加拿大、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、烏克蘭及愛沙尼亞等。其中，華人較多的國家如美國與澳洲，有多個城市響應。

台灣也有數個民團發起「九二九台港大遊行」活動，起點是立法院，行經西門町再返集合點，呼籲港府和平面對示威，盡快回應訴求。

港府周四將在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場與民對話，目前已收到超過一萬七千人報名，港府將以電腦抽出一百五十人參加，在今天之前告知民眾。林鄭月娥昨在臉書發文，附上幼苗在貧脊土地破土而出的圖片，配上文字「再艱難，也有出路，讓我們對話」及「對話平台正式啟動」，向示威者喊話的用意明顯。林鄭貼圖一出，瞬間吸引大批網友和上萬則留言，但多數都回應稱「五大訴求，缺一不可」。

港府昨公布慶祝大陸建政七十周年相關活動，除取消「十一」煙花匯演，其餘慶祝活動將如常舉辦，像是升旗儀式暨十一酒會與「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，也將發行紀念郵票。