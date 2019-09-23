香港前特首梁振英：懸紅查反送中運動資金

2019-09-23 15:48 世界日報 香港新聞組／香港23日電



前香港特首梁振英。 中新社 分享 facebook 全國政協副主席、前特首梁振英表示，他在個人社交網站對反送中的暴力分子懸紅緝兇，其中對扔國旗和塗汙國徽的暴徒懸紅賞金高達100萬元港幣（約12.7萬美元）。他說很快會有第二波行動，「希望徵集這次運動背後資金及物資流向等的信息」，冀將收集到完整的資訊提供予特區政府，幫助還原真相。

綜合媒體報導，梁振英接受中新社訪問時表示，自己雖然沒有積極募款，但社會各界反響踴躍，很多市民紛紛撥打電話舉報線索、提供信息。

梁振英透露，很快會開展第二波行動，懸紅徵求與整個運動有關的信息，如示威者的資金及物資流向，「因為在社會上有這一個說法，就是有些年輕人收了這不少的這個超級市場的購物券，或八達通。那麼到底這個錢源頭是什？它的流向怎樣？這個一般的消息我們也想知道。」

對於特首林鄭月娥將與官員深入社區對話，梁振英在訪問說，對話非常必要，認為應是雙向交流，建議政府聽意見同時，有必要闡述清楚政府立場，「應抓住這個機會正本清源，不能讓一些謠言在社會上誤導市民」，如政府絕對不能接受違法暴力行為，講清楚《基本法》對雙普選規定等，又強調香港是法治社會，無論涉嫌非法集會或暴亂等，違法者都應承擔法律後果。

梁振英表示，暴力活動令香港經濟受損，國際形象及聲譽也受到很大影響，「但我們爭取讓過去三個月的種種壞事能最終變好事。」又指應該抓住這個機會正本清源，香港社會正集聚非常大的改變動能；他對香港在國際間的獨特地位很有信心。