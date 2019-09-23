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跨不過的語言高牆：司法如何對移工更「同理」？

太子旺角夜未眠 沙田國旗遭泡水

2019-09-23 11:18德國之聲 德國之聲

根據明報，22日晚上約9時，有示威者聚集在旺角警署外叫囂罵警察，又有人向警署照射雷射光以及投擲磚頭。 在警署內有警員一度對外施放胡椒噴劑。 之後，示威者在太子道西及彌敦道交界設置路障，縱火焚燒雜物。警方使用武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。

隨著警民沖突升高，港鐵太子站與旺角站在晚上10點左右關閉。 警方提醒附近一帶市民，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

大批防暴警察沿太子道西清場，多人被制服按在地上，並不斷催促在場記者返回行人路。 防暴警察沿彌敦道推進，示威者就沿油麻地方向散去。 警察直到23日凌晨兩點才離開太子。

示威轉戰沙田 美心集團遭殃

香港電台報導，在赤鱲角附近有大批警察待命，還有水炮車停靠。警察也從早上開始就在公交車站以及前往香港機場的客運上實施安全檢查，要求乘客打開被包或出示身分證明文件。 機管局宣布機場快線從早上9點開始僅停靠香港站與機場站，不停九龍、青衣及亞洲國際博覽館站。

德新社報導，由於示威者原定的第四場「機場交通壓力測試」被機場周邊的警力部署有效抑制住，示威活動因此轉往商場。

根據《香港01》報導，9月22日中午大約12點，大批「反送中」示威民眾聚集在沙田新城市廣場，高叫「光復香港，時代革命」，也有人用樂器演奏、合唱《願榮光歸香港》等樂曲。 近日卷入反修例風波的美心集團，其旗下6家在商場內的分店，包括Starbucks、Simplylife、COVA、翠園、潮庭、北京樓等，門外均被貼上反修例貼紙。 示威者高喊「美心黑心，黑心美心」等口號抗議其親建制的立場。 商場店鋪陸續落閘。

美心集團創辦人的長女、前中國全國政協常委伍淑清近日於聯合國发言，批評「暴力分子」圍堵機場及破壞公共設施，影響香港形象。 她也曾經向其創辦的中華基金中學學生施壓，聲言會懲罰參與霸課的師生。 明報在9月中旬報導，美心餅店禁止客人訂制蛋糕時寫上「光復香港，時代革命」等賀詞。 至於沙田新城市廣場則被批評在7月示威期間，職員引領防暴警進入商場驅散民眾。

參與游行的老師秦女士對法新社表示: 「就算我們非常累了，我們也不能放棄我們的權利。」她說：「如果這個運動延長到100天，200天或甚至300天，但我們仍然沒有得到我們想要的，我們還是會繼續上街。」

唱歌、貼貼紙的和平活動卻在下午4點左右開始變調。 香港01報導，在新城市廣場不遠的沙田大會堂，有人拆下國旗並取回至新城市廣場內中庭揮舞，之後有人將五星國旗放在地上，大批人在上踐踏、跳舞，期間有人將國旗噴黑、在上面淋水。之後這面國旗命運多舛：先是被扔進垃圾桶，「連旗帶車」被推進沙田中央公園水池中，之後又被救出水池，改被扔進公園旁的城門河中。六點左右，示威者在沙田源禾路設路障放火。警方舉旗並发射催淚煙。根據明報，晚上六七點左右，源禾路一帶的示威者便幾乎全數散去。

一天下來，沙田新城市廣場遭到嚴重破壞。 明報報導，廣場內多部顯示屏等設施遭到示威者破壞，新城市廣場內的垃圾桶、指示牌、欄桿等也被丟到商場外。親建制的商家被貼滿標語和貼紙。

羅法/李芊(德新社、法新社、路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港

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