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扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

反送中示威者沙田縱火 防暴警：相應武力驅散

示威者拆大會堂國旗 放商場地上踐踏再扔進城門河

2019-09-22 19:52香港01 記者黃詠榆、朱潔玲／報導

反修例風波持續 ，今（22日）再有網民發起「和你Shop」行動，企圖在沙田新城市廣場進行堵塞行動。在下午約4時，有人將位於商場附近沙田大會堂的國旗拆下，再將國旗放於新城市廣場中庭地下，在上跳舞、踐踏，過程中有人將國旗噴黑，再扔進垃圾車，並推落沙田中央公園的水池。稍後，示威者又將國旗從水池取出，再把旗扔進城門河。

今（22日）有網民發起「和你Shop」行動，企圖在沙田新城市廣場進行堵塞行動。在下午約4時，有人將附近沙田大會堂的國旗拆下，並帶入新城市廣場揮舞。部分人自稱「我是護旗手」，將國旗放於新城市廣場中庭地下，在上跳舞、踐踏，之後有人將國旗噴黑、在上面淋水。接著，一批示威者將國旗帶出商場，扔進垃圾車內，之後「連旗帶車」推落沙田中央公園的水池。稍後時分，示威者又將國旗取出，把旗扔進城門河。

根據《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款，即5萬元及監禁3年。

在本月1日，有市民發起「機場交通壓力測試」，繼而有市民改到東涌聚集，一名22歲青年涉當日燒國旗及橫額等，被控串謀侮辱國旗、縱火罪等4罪。而在昨（21日）的屯門示威，有一名13歲女童涉焚燒國旗被捕。

延伸閱讀：

【9.22沙田】美心創辦人長女撐警 集團食肆被狙擊貼「777」貼紙

【9.22】防暴警、速龍小隊放催淚彈清場 示威者四散

文章授權轉載自《香港01》

反送中國旗

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