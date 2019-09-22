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反送中／旅行團友提早大半日抵香港站乘機鐵：這樣好麻煩

2019-09-22 11:53香港01 袁澍／報導

有網民發起9月22日第四次到機場作「交通壓力測試」，即「和你飛4.0」，試圖堵塞...
有網民發起9月22日第四次到機場作「交通壓力測試」，即「和你飛4.0」，試圖堵塞來往機場的交通。香港01記者歐嘉樂／攝影
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反修例風波持續，市民網上號召今日（22日）舉行第四次到香港國際機場作「交通壓力測試」，即「和你塞4.0」，試圖堵塞來往機場的交通。

機管局亦因而於昨日（21日）宣布，調整機場快線列車服務，今日上午9時起，只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止，而往市區的列車亦只停香港站。

今早在香港站，有參加旅行團飛往奧地利的旅客，原定航班為今晚11時，惟因擔心行程受阻，旅社提醒團友須於今早11時到達機場，以致旅客為穩陣，於早上9點半便已到達機鐵香港站等待；另外，亦有乘客因同伴不能送機，而不得不在機鐵站提早道別。

有網民發起9月22日第四次到機場作「交通壓力測試」，即「和你飛4.0」，試圖堵塞...
有網民發起9月22日第四次到機場作「交通壓力測試」，即「和你飛4.0」，試圖堵塞來往機場的交通。香港01記者歐嘉樂／攝影
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未到早上9點，機鐵香港站地面室內預辦登機處附近已經有多名警察戒備，當中亦有持圓盾的防暴警察。9時起，港鐵職員張貼「不准停留（no waiting）」的告示，並將通向地下一層的四部升降梯全部暫停使用。

有在機場工作人士　不理為何警察要駐守香港站

有家住小西灣，但在機場工作的市民向記者表示，已在香港站兜了好幾個圈，都不知道如何可入機鐵站乘車，「嚴重阻住我返工！」他又對現場等待的遊客表示，「Hong Kong Police use rubber bullets to shoot us！」他形容不理解為何需要這麼多警察駐守這裡。

梁小姐今晚11點跟團去奧地利，旅行社要求所有跟團旅客上午11點便在機場集合，以免因交通堵塞而影響行程。擔心路上再有什麼差池，梁小姐比旅行社要求的時間更早了1.5小時到達機鐵香港站，對於機場的安排和示威者號召堵塞機場的做法，她表示，「我不想評論誰是誰非，但對我來講，這樣是好麻煩。」

有今晚8點搭乘飛往新加坡航班的旅客Lam，早上10點來到機鐵香港站。除了一個行李箱之外，Lam還有三、四袋行李，也因為行李較多，所以請好友陪伴送機。然而，在得知朋友無法送機之後，她不得不重新打包行李，提前在香港站辦理託運，「我知道今天有示威活動，所以已經提早來，本來還想和朋友在機場坐坐，聊天話別，現在是不可能了。」

延伸閱讀：

【和你塞4.0．持續更新】防暴警香港站巡邏　城巴E線S線不入機場

【和你塞4.0】周日9時起機鐵香港站直達機場　機管局站內先查機票

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港

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