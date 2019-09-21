限額150人與特首對話...首日逾萬人報名

2019-09-21 23:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



香港特首林鄭月娥。（法新社） 分享 facebook

為平息「反送中」不滿情緒，突破當前困局，香港特首林鄭月娥與民眾的首場對話將於廿六日舉行，對話名額只有一百五十人，但民眾反應熱烈，開放報名一天內，就收到一萬三千個網上報名登記。

綜合香港明報、星島日報報導，港府廿六日晚間將在灣仔伊利沙伯體育館舉行「社區對話」，限額一百五十人，市民十九日起可以自行上網或到各區民政諮詢中心登記，報名到廿三日中午截止，超額會以電腦抽籤。

在開放報名的第一天，未計入透過各區民政諮詢中心遞交表格的人數，僅網上登記就收到逾一萬三千筆。報導指出，對於這場對話，建制派政黨普遍鼓勵成員參加，並反對參與者在對話場合抗議；民主派人士則質疑「社區對話」成效，並批評政府要求參加者遵守「場地約章」，不准帶防毒面具、頭盔、布條等，反映港府對異見沒有胸襟。

報導提到，曾有人在網上建議「包圍」會場，但迄今暫未見到有人發起相關的示威行動。

人民日報微信公眾號昨天則發表評論，表示港府發起「社區對話」體現誠意，對「鞏固止暴制亂的成果、夯實止暴制亂的基礎」大有裨益，不應被辜負。

評論強調，「在對話將要舉行的時候，排斥對話、誣衊對話、消解對話的言行恰是極端激進分子、分裂分子不願社會重歸繁榮穩定的證明」。