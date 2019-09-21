親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

限額150人與特首對話...首日逾萬人報名

2019-09-21 23:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

香港特首林鄭月娥。（法新社）
香港特首林鄭月娥。（法新社）
分享

為平息「反送中」不滿情緒，突破當前困局，香港特首林鄭月娥與民眾的首場對話將於廿六日舉行，對話名額只有一百五十人，但民眾反應熱烈，開放報名一天內，就收到一萬三千個網上報名登記。

綜合香港明報、星島日報報導，港府廿六日晚間將在灣仔伊利沙伯體育館舉行「社區對話」，限額一百五十人，市民十九日起可以自行上網或到各區民政諮詢中心登記，報名到廿三日中午截止，超額會以電腦抽籤。

在開放報名的第一天，未計入透過各區民政諮詢中心遞交表格的人數，僅網上登記就收到逾一萬三千筆。報導指出，對於這場對話，建制派政黨普遍鼓勵成員參加，並反對參與者在對話場合抗議；民主派人士則質疑「社區對話」成效，並批評政府要求參加者遵守「場地約章」，不准帶防毒面具、頭盔、布條等，反映港府對異見沒有胸襟。

報導提到，曾有人在網上建議「包圍」會場，但迄今暫未見到有人發起相關的示威行動。

人民日報微信公眾號昨天則發表評論，表示港府發起「社區對話」體現誠意，對「鞏固止暴制亂的成果、夯實止暴制亂的基礎」大有裨益，不應被辜負。

評論強調，「在對話將要舉行的時候，排斥對話、誣衊對話、消解對話的言行恰是極端激進分子、分裂分子不願社會重歸繁榮穩定的證明」。

反送中香港

相關新聞

港人元朗示威 號召今塞爆機場

2019-09-21 23:44

元朗靜坐變武場 港警街頭清場惹市民不滿

2019-09-22 01:02

燃燒彈、催淚彈齊飛…屯門遊行 警民互射

2019-09-21 23:45

港警獲法庭搜查令 向巴士公司索乘客八達通紀錄

2019-09-21 22:12

929「撐港反極權」大遊行 台北遊行路線公布

2019-09-21 22:09

主婦衝前線被勸離開！「守護孩子」媽媽堅守：香港不只屬於年輕人

2019-09-21 20:32

反送中遊行屯門登場 示威者焚燒五星旗

2019-09-21 16:55

鎮壓反送中秘密武器？中國研發出世界首款手提式音波槍

2019-09-21 16:51

港鐵保安增至600人 金澤培：收集證據予警方作檢控

2019-09-21 14:29

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

反送中料理 催淚瓦斯蛋 以眼還眼無酒精雞尾酒

2019-09-20 22:39

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35

抗爭成日常 香港示威者號召明日再堵機場

2019-09-21 21:45
看更多

熱門文章

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

鎮壓反送中秘密武器？中國研發出世界首款手提式音波槍

2019-09-21 16:51

解放軍新式迷彩服被這個人提前曝光了！

2019-09-21 16:46

陸媒點名南太尚有四國未與中國建交 北京將迎建交潮

2019-09-21 12:16

中國和索羅門群島今簽署聯合公報 兩國正式建交

2019-09-21 18:17

首家本土DRAM供應商 投產

2019-09-21 02:02

杭州將向阿里巴巴等百家企業 派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:23

1人302元？ 把日料當自助餐 重慶女請十多人吃飯花上萬

2019-09-21 13:49

周杰倫新歌 大陸網路音樂平台4天賣出近1.2億元

2019-09-21 13:49

2月女嬰換上4歲男童心臟 網友哭了：2位小天使都要幸福

2019-09-21 13:10

兩岸青年創業選擇大不同 台青想賣奶茶 陸青湧向區塊鏈

2019-09-21 08:42

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

男躺著滑手機被「砸臉」 視網膜脫離傷毀視力

2019-09-21 14:27

「有識之士站出來」王毅喊話尚未與陸建交國家

2019-09-21 22:24

大陸多地今試鳴防空警報 上海百餘萬人參加演練

2019-09-21 14:37

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

反送中遊行屯門登場 示威者焚燒五星旗

2019-09-21 16:55

929「撐港反極權」大遊行 台北遊行路線公布

2019-09-21 22:09

變相降息 陸下調貸款市場利率

2019-09-21 02:02

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05

時速600公里！中國研製製高速磁浮列車亮相珠洽會

2019-09-21 15:53

港鐵保安增至600人 金澤培：收集證據予警方作檢控

2019-09-21 14:29

抗爭成日常 香港示威者號召明日再堵機場

2019-09-21 21:45

穩匯率 將發440億央票

2019-09-21 02:02

最會唱歌副部長 赴美出征

2019-09-21 02:00

港交所洽購倫交所被拒 李小加：我們來晚了

2019-09-21 16:36

主婦衝前線被勸離開！「守護孩子」媽媽堅守：香港不只屬於年輕人

2019-09-21 20:32

杭州向阿里巴巴等100家企業派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:24

防學生借高利貸 湖北將向全省大學生提供百億元信貸

2019-09-21 15:57

元朗靜坐變武場 港警街頭清場惹市民不滿

2019-09-22 01:02

浙台海上直航十周年暨港航合作推進會 共謀新發展

2019-09-21 21:09

這校車太氣派！偏鄉孩子搭火車上下學

2019-09-21 15:45

最牛釘子戶！矗立五峰嶺頂端 果真「不是人住的」

2019-09-21 15:44

亞投行將對東協6個基建項目貸款 總額近11億美元

2019-09-21 17:17

港警獲法庭搜查令 向巴士公司索乘客八達通紀錄

2019-09-21 22:12

致敬反送中 香港餐廳端出抗議菜5大素球

2019-09-21 14:39

最火拍賣！老房1元起拍13萬人圍觀 最終成交價驚人

2019-09-21 15:41

湖南大巴人臉識別鏡頭 灼傷司機眼睛、燒穿毛巾

2019-09-21 15:54

十一閱兵「帶妝綵排」 海獵鷹料將亮相

2019-09-21 15:38

路見跳湖！特警一手抱娃一手救人

2019-09-21 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top