親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

舉重世錦賽／郭婞淳挺舉、總和破世界紀錄 奪2金1銀

警方把連千毅「包起來」 逮捕畫面曝光

主婦衝前線被勸離開！「守護孩子」媽媽堅守：香港不只屬於年輕人

2019-09-21 20:32香港01 記者梁穎寶／報導

家庭主婦阿May（化名）自7.21起加入「守護孩子」行動。（洪業銘攝）
家庭主婦阿May（化名）自7.21起加入「守護孩子」行動。（洪業銘攝）
分享
反修訂《逃犯條例》遊行中，總會看見一群黃色反光衣的銀髮族身影。銀髮族、媽媽、社工、護士等人自發組成「守護孩子」，每當出現衝突，成員會於現場擔任緩衝及情緒輔導等角色。家庭主婦阿May（化名）自7月21日起加入「守護孩子」行動，每周均會出現在遊行中，務求舒緩示威者和警察間隨時擦槍走火的氣氛。

「守護孩子」發起人陳凱興坦言，緩衝工作越來越艱難：「現在警察在溝通上，我會形容他們落了一道力牆，不想跟人溝通。」

每周現身遊行現場　自備急救藥物、防護裝備　

9月15日下午2時，身型嬌小的阿May依時到達金鐘地鐵站Ａ出口。她在一群黃色反光衣中止下腳步，熟練地整理袋中的防護裝備。她逐件取出：「單豬（防毒面罩）、眼罩、一頂帽。自己買了兩條乾淨的白毛巾，有時出現嚴重的情況，用白毛巾捂著頭部，好過用棉花。」側肩袋中還有一袋二袋的急救藥物，生理鹽水、膠布、退熱貼等。「你學過急救知識嗎？」記者問道。阿May尷尬一笑，「有一個急救員教我！」整頓過後，阿May穿上黃色反光衣，背後印著「守護孩子」。

子女已長大成人，亦未有走到前線，但阿May自言關心政治，反修例遊行至今，她均現身於各大遊行表達訴求，直至她得知「守護孩子」行動，毅然加入。「初初只去遊行，但看到情況好像越來越嚴重，遊行完便走覺得沒什麼意思。想幫幫手做些事情，因為始終自己生長在香港，想為香港做一點事情。」阿May在7月21日加入「守護孩子」行動，至今每周均有一至兩天走到示威現場。

9.15遊走金鐘、銅鑼灣　北角催淚彈現場助街坊洗眼

下午3時，阿May一行13人的小隊出發，遊走金鐘、中環、銅鑼灣等地，小隊主要由社工、護士、銀髮族，以及家庭主婦組成，根據小隊隊長發出指令行事，「如果有機會的話，我們會『攝』在防暴警察與青少年中間，緩衝一下；有時亦會派生理鹽水，不論小朋友或是街坊，有需要的我們都會幫忙沖眼。」

直至晚上9時許，北角多處爆發衝突。阿May小隊到達現場，英皇道、北角道十字路口位置有示威者與防暴警員對峙，同一時間多個位置出現衝突。阿May小隊站於較後的位置觀察，她坦言現場混亂，未能即時做到什麼。「因為太多人，惟有跟著他們，看看有什麼發展，才能決定做到什麼。」約晚上11時，警方施放催淚彈驅散，阿May馬上取出生理鹽水及濕紙巾，助路過的街坊沖洗眼睛，至晚上11時許才結束當天行動。

面對法律風險　指害怕解決不了問題

阿May指「守護孩子」目的在警方與示威者間作緩衝，她憶述有示威者會指衝突與年長一輩無關，著她們離開，但她並不認同：「現在香港弄得如此地步，已不是誰的問題。」她認為事件亦與「老一輩」有關，香港不只屬於年青人。她指每次外出前都有承擔法律風險的心理準備，雖然害怕，但「去到這步，害怕是沒用的。害怕是解決不了問題，如果個個都害怕，香港的核心價值就會失去。」

行動發起人：原意為警方示威者間作緩衝角色

「守護孩子」行動發起人陳凱興指，行動建基於7月14日沙田警民衝突。他當日跟參與絕食行動的陳伯到沙田新城市廣場。他憶述：「我們衝到出去發現情況嚴峻，我們五人一小隊，就叫年青人不要高空擲物。一來會擲中陳伯，二來會擲中警察，讓我們上前勸退警察。」當日行動讓他發現警察也並非不能被勸退，「那次都成功達到某些狀況」。得知不少銀髮族及父母都想出一分力，陳凱興在7月21日首次發起「守護孩子」行動。行動至今兩個月，成員主要在衝突現場做緩衝和情緒輔導。

「守護孩子」發起人：警察在溝通上落了一道力牆

行動至今兩個月，陳凱興最希望做到「一滴血都不要流」。但他坦言，感覺緩衝越來越難做：「其實在7.14至今，不論是（警方）武力或拘捕的行動均日增。現在警察在溝通上，我會形容他們落了一道力牆，不想跟人溝通。那我們還能做到什麼效果呢？我們有時反而會跟年青人傾，叫他們想清楚，其實我們都希望持平，一方面都希望年青人想清楚現在的形勢。」

情緒輔導上，陳凱興坦言，有年青人被搜身後，擔心落淚，他們會上前給予擁抱、遞上紙巾。

望政府能放下權力　尋找出路

近來越來越多遊行集會獲發反對通知書，陳凱興稱每次出發行動前，均會清晰告知參與者有機會面對的法律風險，若承擔不起風險，不參加都沒問題。他認為法律不外乎人情，現在是以「人情牌」面對「法律牌」，望有權力的人能放下權力，認為這才是唯一出路：「現在那班年長的爸爸媽媽跪地求饒， 其實是給機會政府，用一個人情，不要下下訴諸法律。」

家庭主婦阿May（化名）自7.21起加入「守護孩子」行動。（洪業銘攝）
家庭主婦阿May（化名）自7.21起加入「守護孩子」行動。（洪業銘攝）
分享

延伸閱讀：

機遇處處的新市場　港青想到緬甸發展要先適應……

聯合國氣候峰會前夕　全球多處學生發起示威

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港

相關新聞

鎮壓反送中秘密武器？中國研發出世界首款手提式音波槍

2019-09-21 16:51

港鐵保安增至600人 金澤培：收集證據予警方作檢控

2019-09-21 14:29

反送中遊行屯門登場 示威者焚燒五星旗

2019-09-21 16:55

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

反送中料理 催淚瓦斯蛋 以眼還眼無酒精雞尾酒

2019-09-20 22:39

反送中影響校園 4成香港中小學指學生情緒受困

2019-09-20 17:57

反送中風波未平 中大安排中醫科學生留港實習

2019-09-20 17:55

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35
看更多

熱門文章

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

鎮壓反送中秘密武器？中國研發出世界首款手提式音波槍

2019-09-21 16:51

陸客小三通自由行解禁 首日金門人潮未湧現

2019-09-20 22:07

陸媒點名南太尚有四國未與中國建交 北京將迎建交潮

2019-09-21 12:16

解放軍新式迷彩服被這個人提前曝光了！

2019-09-21 16:46

中國和索羅門群島今簽署聯合公報 兩國正式建交

2019-09-21 18:17

首家本土DRAM供應商 投產

2019-09-21 02:02

1人302元？ 把日料當自助餐 重慶女請十多人吃飯花上萬

2019-09-21 13:49

周杰倫新歌 大陸網路音樂平台4天賣出近1.2億元

2019-09-21 13:49

走私武器？美聯邦快遞機師 在陸被捕

2019-09-20 23:52

兩岸青年創業選擇大不同 台青想賣奶茶 陸青湧向區塊鏈

2019-09-21 08:42

杭州將向阿里巴巴等百家企業 派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:23

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

反送中料理 催淚瓦斯蛋 以眼還眼無酒精雞尾酒

2019-09-20 22:39

大陸多地今試鳴防空警報 上海百餘萬人參加演練

2019-09-21 14:37

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

香江風情／三部熱片 牽動港人

2019-09-20 23:57

2月女嬰換上4歲男童心臟 網友哭了：2位小天使都要幸福

2019-09-21 13:10

變相降息 陸下調貸款市場利率

2019-09-21 02:02

反送中遊行屯門登場 示威者焚燒五星旗

2019-09-21 16:55

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05

港鐵保安增至600人 金澤培：收集證據予警方作檢控

2019-09-21 14:29

男躺著滑手機被「砸臉」 視網膜脫離傷毀視力

2019-09-21 14:27

最會唱歌副部長 赴美出征

2019-09-21 02:00

穩匯率 將發440億央票

2019-09-21 02:02

時速600公里！中國研製製高速磁浮列車亮相珠洽會

2019-09-21 15:53

港交所洽購倫交所被拒 李小加：我們來晚了

2019-09-21 16:36

杭州向阿里巴巴等100家企業派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:24

全球資本市場放緩 中投2018年境外投資收益率-2.35%

2019-09-20 22:45

防學生借高利貸 湖北將向全省大學生提供百億元信貸

2019-09-21 15:57

媽媽墨水不夠？ 成都灰色熊貓寶寶可愛亮相

2019-09-21 13:29

亞投行將對東協6個基建項目貸款 總額近11億美元

2019-09-21 17:17

這校車太氣派！偏鄉孩子搭火車上下學

2019-09-21 15:45

團隊解散？ 「辦公室小野」：正在復盤整改

2019-09-21 13:24

致敬反送中 香港餐廳端出抗議菜5大素球

2019-09-21 14:39

最牛釘子戶！矗立五峰嶺頂端 果真「不是人住的」

2019-09-21 15:44

反送中未停歇 下午有遊行晚間地鐵靜坐

2019-09-21 12:05

最火拍賣！老房1元起拍13萬人圍觀 最終成交價驚人

2019-09-21 15:41

路見跳湖！特警一手抱娃一手救人

2019-09-21 13:15

十一閱兵「帶妝綵排」 海獵鷹料將亮相

2019-09-21 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top