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香港示威者個人信息曝光 中國官媒促網民轉發

2019-09-20 13:04德國之聲 德國之聲

這個叫做「香港解密」的網站在未經當事人同意的情況下，就將數十名示威者及香港蘋果日報記者的個人信息公布在網站上。該網站甚至設置電子郵件信箱，鼓勵任何人提供「暴徒」的信息。

「香港解密」網站將收錄的名單分類為「毒果記者」、「港獨暴徒」及「亂港頭目」，並在各分類下分別公開香港蘋果日報記者、前線示威者及知名倡議人士還有民主派立法會議員的聯系信息、住址及家人姓名。

此外，在每個個人檔案中，還以「劣跡」為名的項目下，詳細列載了每個人近期在香港各處做過的行為。 被該網站視為「劣跡」的行為包含: 跳港鐵收票閘門、參與示威集會、鼓勵香港人參與罷工罷課等。

該網站曝光後，數個中國官媒紛紛在微博分享相關訊息，並鼓勵中國網民廣為轉发。 央視與環球時報都在官方微博賬號上寫說「香港解密」讓中國網民可以「看清楚這些醜惡嘴臉」，並呼籲中國網民一起逼這些名單上的人摘下面罩，揭露身分。

在眾多關注香港「反送中」示威的媒體當中，只有香港蘋果日報成為「香港解密」的攻擊對象。 根據德國之聲統計，總共有19名香港蘋果日報員工的個人信息遭該網站洩露，其中也包含了該報的創辦人黎智英。 香港解密更將這些記者列為「毒果記者」。

雖然目前外界仍不太清楚「香港解密」從何處取得這些個人信息，但香港沙田區議員趙柱幫周三 (9月18日) 在個人臉書專頁上表示，有一名身分被「 香港解密」暴露的人向他表示，自己並非知名社運人士，只是一名參加游行的上班族，卻被該網站標記為勇武派暴徒，並公布個人信息。

趙柱幫稱該人士數月前曾在過海關時，被中國公安檢查手機，而當時公安在看到游行相關的照片後，便指控他參與非法游行。 他刻意在公安要求填寫口供書時，將自己的地址寫錯，結果「香港解密」注銷的地址與該錯誤地址相符，這讓他認定自己的訊息是由中國公安所洩漏出來的。

人民日報鼓吹港立《禁蒙面法》

此外，中國官媒人民日報周三 (9月18日) 也发出一篇評論，表示香港社會之前要求設立《禁蒙面法》的呼聲越來越高，並聲稱香港政府表示正在對該法進行研究。 該評論批評香港前線示威者因為有蒙面當作「護身符」，所以敢攻擊警方或破壞公共設施。 該評論警告，要是讓示威者膽子越來越大，他們會更「肆無忌憚」。

人民日報還寫道，如果是正當合法的游行，那麼示威者應該可以落落大方、不畏懼公開面孔。 而作者也聲稱包含法國與德國在內的幾個歐洲國家已訂立禁蒙面法，強調這樣的法律不但沒有限制個人穿戴自由，還能維護公共安全及其他人的遊行自由。

人民日報鼓勵香港政府「希望特區政府不再猶豫、當斷則斷」，並重申「香港不能任由一幫見不得光的人胡來了」。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港

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