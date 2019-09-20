國際特赦組織：港警對示威者濫用暴力與酷刑

2019-09-20 10:16 德國之聲 德國之聲



香港在今年6月爆發反送中抗爭以來，香港警方諸多執法方式已經引發外界關注與批評。（路透） 分享 facebook

（德國之聲中文網）在香港警民之間的緊張氛圍持續升高之際，國際特赦組織周四 (9月19日) 發布一個新的調查報告，顯示香港警方在逮捕及審問示威者時，運用過度暴力的手段對待示威者。 大多數的示威者被暴力對待後，傷勢都嚴重到必須住院治療。

國際特赦組織東亞辦事處主任軻霖 (Nicholas Bequelin) 在報告中表示，全球各地透過直播目睹香港警方用粗暴的方式管制現場人群，然而警方對示威者各種虐待及侵權的行為，卻很難被公開。

自「反送中」運動開始至今，已有超過1300名香港人被捕。 而國際特赦組織發現，隨著警方運用粗暴手段對付示威者的頻率越來越高，這也迫使示威者開始采取暴力手段回應，但國際特赦組織強調，大部分示威者在抗爭期間仍是抱持「和理非非」的原則。

根據國際特赦組織的調查，警察暴力大部分发生在示威者遭逮捕前及遭逮捕的當下，但受訪者也分享了不少他們在被扣留期間，遭警察毆打或是透過其他手段虐待的情況。 在不少情況中，警察似乎會因為示威者回嘴或不配合他們而用毆打或虐打當作懲罰。

一名來自新界的男子告訴國際特赦組織，他在八月被逮捕後，因為拒絕回答問題，而遭數名香港警察帶到另一個房間，並遭受嚴重毆打。 警察甚至警告如果他試圖保護自己的話，他們便會打斷他的手。 他向國際特赦組織表示：「我感覺到我的腳很大力的撞擊到一個東西，接著一名警方將我翻轉成正面朝上，並將膝蓋狠狠壓在我胸口。 我的骨頭感到劇烈疼痛且無法呼吸。 我試圖大喊，但因為我無法呼吸，所以我沒辦法說話。 」

此外，當他被制伏在地上時，警方強迫他打開眼睛，並用雷射筆直接射向他的眼睛，並質問他：「你是不是很喜歡用雷射筆射向我們？ 」根據國際特赦組織的敘述，這明顯是因為有些示威者在抗爭現場用雷射筆射向警方，所以警察在扣留期間以相同方式來報復他們。 這名男子後來因骨折與內出血而住院數天。

其他拷問與虐待方式

另一名八月在香港深水埗被捕的男子告訴國際特赦組織，逮捕他的警察不斷要求他將手機解鎖讓他們檢查，他拒絕配合，警察便威脅要「電擊他的生殖器」。 此外，他也目睹警察用雷射筆射向另一名男子的眼睛長達20秒，並對該名男子說：「如果你這麼愛用雷射筆射向警察，你為何不這樣對待自己？ 」

而國際特赦組織在檢視所有的訪談內容後，總結出幾乎所有遭逮捕的示威者在過程中，都有被警方用警棍及拳頭毆打的情況。 一名七月在上環遭逮捕的年輕女性向國際特赦組織表示，她在被警方追捕的過程中，遭警察從後方用警棍毆打，而警察在她雙手被束帶固定住後，仍繼續用警棍毆打她。

另一名八月在尖沙咀被逮捕的男子則形容，警察在追捕他的過程中，從後方用警棍打他的脖子與肩膀。 他表示：「我當時被打倒在地，而三名警察立即跳到我身上，將我的臉狠狠按在地上。 下一秒，他們開始踢我的臉。 他們不斷壓在我身上，導致我開始呼吸困難，左邊肋骨也開始劇烈疼痛。 他們不斷叫我閉嘴且不要出聲。 」

根據就醫紀錄，該名男子最後因肋骨骨折及其他傷勢而住院兩天。 根據國際特赦組織統計，85%的受訪者在遭警察虐待後，都必須住院治療傷勢。 國際特赦組織的軻霖表示：「我們的訪談顯示警方不斷在示威者遭制伏或關押後，持續運用暴力手段對待他們。 這顯示他們運用不當手段對待示威者，而這已違反了國際人權法。 」

此外，國際特赦組織透過訪問也發現，香港警察在示威者遭關押的過程中後刻意延遲他們尋求律師協助或就醫。 該組織強調，讓示威者能實時尋求律師協助或就醫，能防止示威者受虐或遭不當對待。 軻霖強調：「針對外界指控香港警察濫用暴力的情況，從我們的調查結果可以發現，香港警察已經無力改善，所以國際特赦組織在此要求香港政府立即展開獨立且公正的調查，並向涉事者提出告訴。 對於包含監警會在內的現有機制，香港社會已失去信任。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】