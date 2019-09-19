大陸國慶安保警戒 香港成重點之一

2019-09-19 19:28 德國之聲 德國之聲



為迎接七十周年國慶活動，中國公安部部長，國家反恐怖工作領導小組組長趙克志9月16日在北京主持「全國反恐怖工作會議」。（路透） 分享 facebook

據《法制日報》報道，為迎接七十周年國慶活動，中國公安部部長，國家反恐怖工作領導小組組長趙克志9月16日在北京主持「全國反恐怖工作會議」。趙克志強調「要全面落實反恐措施，打好嚴打嚴防暴力恐怖活動攻堅戰」。他在發言中特別提到加強新疆的維穩。

有關會議內容的報道雖然沒有涉及香港，但提到，北京、廣東、新疆反恐怖工作領導小組的負責人在會上發言。顯然，在香港抗議運動持續超過3個月後，與香港一水之隔的廣東省也是今年國慶安全防範的重點。

公安部長趙克志表示，要做到反恐怖防範和應急準備到位，確保一旦遇有突發情況能夠及時反應、高效應對、穩妥處置。他還提出，各地區部門要加強情報信息蒐集和分析研判，嚴格落實寄遞物流、實名制購票、安檢查驗及重點目標防範措施，全面排查涉恐隱患，三個百分百措施，強化突發情況應急准備措施等。

廣東省為70周年國慶的安全准備工作早已開始。據新華社報道，7月30日，廣東省公安廳舉行國慶安保誓師大會暨夏季大練兵。總共動員1萬9000名警力，在佛山主會場及全省23個分會場集結操演。

馬照跑、舞照跳不再？

由於香港的特區地位，其治安和警務不屬於大陸公安部門的管轄範圍。迄今為止，香港當局並未以十一國慶的名義宣布或執行額外的安全警戒措施。但今年的國慶節前，一些香港居民被迫放棄一些傳統項目。

本周三，港府宣布，基於公眾安全的考慮，取消10月1日晚上維多利亞港的國慶煙花匯演。據《明報》報道，香港政府擔心民眾觀賞煙火之後，繼續聚集，形成示威活動。此外，預料十月一日當天，就算香港警方不批准，也會有大規模的游行抗議活動。如果維多利壓港兩岸同時也聚集觀賞煙火的人潮，可能不同政見者之間會起衝突。

主權移交中國以來，香港維多利亞港每年10月1日都有焰火表演，迄今只中斷過兩次。一次是2013年因悼念南丫海難發生一周年而取消，第二次是2014年因雨傘運動取消。

在宣布焰火表演停辦的同一天，香港賽馬會也以可能发生不可預期的混亂，甚至出現暴力場面為由，取消了9月18日夜的所有賽事，以確保人馬安全。據香港媒體報導，具體原因是有反建制派的示威者計劃包圍馬場、抗議立法會議員何君堯的馬匹參賽。這是香港賽馬史上，首次以治安原因取消比賽。

對話還是作秀？

香港特首林鄭月娥18日與全港區議員舉行閉門對話會議。批評者認為這是一場失敗的對話。沙田區議會議員黎梓恩對媒體表示，這場對話只是政府和建制派辦的一場政治秀。據香港自由新聞（HKFP）報道，全港458名區議員，只有100名到場，而其中屬於泛民派陣營的只有10人。大部分泛民陣營的議員抵制了這次活動。

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