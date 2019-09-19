佩洛西見香港倡議人士 中前官員對港发出警告

2019-09-19 10:09 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）佩洛西在接見香港倡議人士時，感謝他們透過過去三個月的大規模示威，挑戰了不只是中國政府與全世界的良知。 她表示支持香港示威者爭取真普選以及一個真正以人民為中心的政治系統，並警告美國政府別為了商業利益而改變了對香港的外交政策。 她說：「如果我們為了商業利益而選擇不支持中國的人權，那我們將失去替世界其他國家发聲的道德權威。 」

不少共和黨議員也參與了這場會面。 美國德州的眾議員麥克考 (Michael McCaul) 表示許多美國人都看到香港年輕人在街頭抗爭時，揮舞美國國旗。 他向香港倡議人士說：「美國與你們同在。 」

黃之鋒在會面時表示，周三 (9月18日) 是意義非凡的一天，因為他能與香港人分享來自美國的支持。 他說：「我們會繼續奮斗，直到香港人真正享有自由與民主的那天。 」

何韻詩則感謝佩洛西的熱情款待，她也稱雖然現在香港處境艱難，但這樣的時刻仍能強化香港人的決心。 她說：「今天美國議員的发言，是在告訴香港人他們並不是孤身奮戰。 他們是在捍衛全球普世價值之戰的前線奮斗。 」

數名香港倡議人士周二 (9月17日) 出席美國國會聽證會時，呼籲美國議員通過法案禁止出口防暴器具到香港，並盼他們能更關注中國試圖限縮香港公民自由的行為。 他們的发言得到委員會成員的支持，而同為該委員會成員的民主黨眾議員麥戈文 (Jim McGovern) 周三表示全球都關注了該委員會周二舉辦的聽證會，中國政府也肯定在密切關注。

美國眾議院可望通過《香港人權及民主法案》。 該法案要求美國國務卿每年重新檢視香港的特別經貿地位，並重新審視中國政府對香港自治度的干預。 佩洛西雖然肯定香港政府正式廢除逃犯條例修正草案的決定，但她周三也說這麼做並不夠，並呼籲香港政府進一步回應示威者訴求。

中聯辦前官員发出警告

與此同時，一名香港中聯辦前高官在接受中國官媒新華社訪問時表示，目前发生在香港街頭的暴力行為持續升級，一旦暴力毀掉來之不易的法治，香港將失去一切，情況萬分危急，令人十分擔憂。

前香港中聯辦法律部部長周一 (9月16日) 在日內瓦向新華社表示，目前「止暴制亂、恢復秩序」是香港社會各界的共識，如果要解決目前香港的局面，政府必須善用法制思維與法治方式，盡全力捍衛憲法和基本法的權威，守護香港法治和社會秩序。

王振民說，香港的大規模暴力沖擊對港警執法帶來巨大困難，也使香港法治遇到極大挑戰。 他表示這是香港的損失，也是整個中國的損失。 然而，他也表示暴力升級是港警過分使用武力的結果，而他認為港警應該用最克制且專業的手法來盡最大努力維持社會秩序和保障社會安定。

王振民稱香港人因為有《基本法》，所以現有的權利自由與民主法治才能大幅提升。 而他也認為香港現在的問題不是政府限制港人行使權利自由，而是人權自由已被嚴重扭曲濫用。 他告訴新華社：「激進示威者根本不允許別人发表不同意見，有人講一句愛國或撐警，就會遭到暴徒圍毆，甚至被暴打至昏迷。 」

王振民重申，沒有一個國家比中國更心疼香港，因為香港是「祖國的掌上明珠」。 他也表示，沒有一個國家比中國更期盼一國兩制能穩定且長期的施行，因為這不僅符合香港的利益，也符合中國與其他國家的利益。

楊威廉/羅法(美聯社等)

【 本文章由德國之聲授權提供】