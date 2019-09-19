港警組人鏈 護親北京民眾

2019-09-19 00:38 聯合報 （法新社）



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親北京的香港民眾昨天下午到尖沙咀「唱國歌愛國遊行」，但現場亦有大批反送中示威者，雙方發生口角。為避免出現衝突，香港警方「組人鏈」保護親北京的民眾離開。