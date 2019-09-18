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香港議員憂警察暴力升級：港人計劃在國慶節示威

2019-09-18 17:36德國之聲 德國之聲

這是香港立法會議員陳淑莊本周二（9月17日）在日內瓦表示的。她說，「我們擔心，警察暴力升級。」

此前，陳淑莊應邀在本周一出席聯合國人權理事會會議，並作簡短發言。她在發言中警告說，香港有可能面臨一場人道危機。她呼籲人權理事會，任命一個獨立調查委員會。

北京曾試圖阻止她出席會議，但未成功。今年4月，陳淑莊議員因參與2014年俗稱的「雨傘革命」遭審判。延伸閱讀：香港佔中九子全部罪成 刑期最高16個月

今年10月1日，中華人民共和國將慶祝成立70周年。陳淑莊表示，目前尚未有在這一天舉行示威活動的申請，但示威運動極富靈活性，到時很可能會出現自發行動。作為例子，她提及了曾出現過的人鏈行動，或眾人在購物中心高唱抗議歌曲等。

陳淑莊在人權理事會會議的發言中重申了示威者們向港府提出的要求：調查警察暴力、撤銷對她所稱的約1400名被捕者的指控、自由選舉。陳淑莊表示，她不信任港首林鄭月娥的對話建議。她說，抗議運動的組織者們只會在林鄭滿足這些要求的條件下才會同意對話，屆時，示威行動也會中止。

作為前英國直屬殖民地，香港主權於1997年移交中國。依據「一國兩制」原則，香港擁有自己的基本法，實行高度自治。700萬港民處於中國的主權之下，但享有比內地居民更多的自由權利，其中包括言論和集會權。

凝煉/李魚（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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