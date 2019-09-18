示威3個月…酒店7成7無薪假 藥房少賣8成

2019-09-18 13:31 世界日報 香港18日電



賓館：兩三月零入住 香港中國通訊社 分享 facebook

香港自6月爆發示威活動三個月來，旅遊業大受影響。有調查顯示，暑假期間酒店入住率從過往的九成急挫至三成以下，七成七員工被迫放無薪假；還有賓館入住率降為零。

明報報導，香港「酒店及餐飲從業員協會」表示，今年上半年，因港珠澳大橋及高鐵通車便利，旅遊業暢旺，連帶酒店也理想。6月出現反修例風波後，酒店入住率和房價暴跌，旅客擔憂社會事件惡化而取消訂房或改變目的地。

工會於8月底進行了問卷調查及電話訪問屬下會員，得到438個回應，當中85%是正職員工。有84%受訪者表示，受示威影響，酒店過往暑假的九成入住率，暴跌至三成以下，更有五星酒店的單日入住率只有一成多。

調查：七成酒店餐飲員工要放無薪假 中國新聞社 分享 facebook

在油尖旺區五星級酒店工作的阿龍表示，他所任職的酒店已關閉八層樓，接近酒店一半的樓層，而入住率只剩約四成。阿龍說，為了節流，酒店沒再聘請臨時員工，並安排不同部門同事替代，「見過一個身穿西裝的大堂經理洗碗，真是第一次見」。

內地十一黃金周即將來到，但阿龍透露「好多預訂都已取消」，只剩下三成預訂。

房價比較相宜的賓館經營同樣嚴峻。在尖沙咀經營賓館的蔡小姐說，近兩三個月入住率為零，「整天掏錢出來賠」。她說過往十一黃金周都會爆滿，房價更曾達近千元，惟現在根本無人預訂。

在尖沙咀經營賓館30載的七旬陳氏夫婦亦稱生意慘淡，目前入住率僅一成多。陳先生說，現房價僅百多港元一晚，請一個清潔工日薪約400多港元，唯有先解雇清潔工，兩夫婦落手落腳做清潔。

另據香港01報導，銅鑼灣崇光百貨一帶一向是旅客購物熱點，藥房林立，區內商舖租金寸金尺土，每每數百平方呎旺舖，月租達30萬港元以上。近三個月以來，多次遊行都以這裡作為起點，並爆發警民衝突，人流大減。

靠近崇光百貨的一所藥房負責人表示，近月生意額減少了八成，經營相當吃力，形容現時如「賭身家」，最樂觀打算只能維持半年，他希望政府快點順應民意，令社會重回正軌，「我會 頂住先啦！」