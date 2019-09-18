解香港困局 林鄭下周起與民對話

2019-09-18 13:32 世界日報 香港18日電



反送中百日，林鄭下周起與民對話。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港修訂《逃犯條例》引發的風波持續百日，特首林鄭月娥在月初提出四項行動，其中一條是與市民對話。她昨天表示，首場對話下周舉行，希望對話平台可以順利展開，幫香港走出這個令人擔心的困局。

林鄭昨天說，過去兩周就如何建構對話平台聽取多方意見，對話會以三種形式同步進行。第一種對話會，會在不同地區舉辦，市民可自由報名參加，每場約100至200人，若太多人報名，將以抽籤形式處理，對話亦會盡量公開，讓傳媒採訪；第二種對話會，將隨機抽取不同年齡、階層和背景的市民對話，稍後公布詳情；第三種對話將會與不同界別人士作深度對話，每場約20人。

她指出，自公布四項行動後，不同民間組織如學校和社福機構皆希望安排分享會，並邀官員出席。若情況許可，港府會考慮出席。以往走進社區時會有人「動員等她」，她和同事有足夠的心理準備。

林鄭稱，以對話平台溝通，不等於不需嚴正執法，希望透過對話，幫香港走出這個令人擔心的困局，令香港可以重新出發。

繼國際信評機構惠譽9月5日將香港評級下降，由「AA+」降至「AA」；前天國際信評機構穆迪也將香港的評級展望由「穩定」降為「負面」。林鄭昨對穆迪降低香港評級表示失望和不認同，她表示，不同意穆迪質疑香港是否仍能維持一國兩制以及與內地在經濟融合會模糊一國兩制的看法。

記者賴錦宏╱綜合報導

前香港總督彭定康說，北京必須給予特首餘地，與示威者妥協，否則香港將會持續動盪。

香港電台報導，彭定康出席倫敦的日本大使館活動時表示，北京必須給予香港當局足夠的空間，以便與示威者達成合理的妥協。他說，為解決困局，北京政府需要明確表明他們仍然恪守《中英聯合聲明》，讓香港「50年不變」，又敦促英國政府要直接指出中國履行承諾的重要性。

彭定康表示，暴力是永遠不能接受，但有時候示威活動受到限制亦會激發暴力。他看到香港發生的事情，對社會越來越分裂深感擔憂。