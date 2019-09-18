黃之鋒何韻詩現身華府 促通過《人權與民主法案》

2019-09-18 13:39 德國之聲 德國之聲



美國國會及行政當局中國委員會(CECC)定於9月17日星期二上午就香港動蕩的局勢與美國對策舉行聽證會，獲得美國兩黨參眾議員支持的《香港人權與民主法案》是聽證會討論的焦點。民主運動人士黃之鋒與何韻詩受邀出席。

香港歌手何韻詩說: 「在今天的香港，年輕就是犯罪。 香港現在已經呈現「警察社會」(police state)狀態，人們活在恐懼之中，擔憂被政治清算。 」

警察社會(police state)是政治學上的術語，專指一個政權按照自己的喜好，透過警察執法實行對社會的控制。

黃之鋒與她看法一致。 曾被關押數次的香港眾志秘書長黃之鋒也說，現在香港已經呈現「警察社會」的狀態，幾乎所有示威都被默認成非法集會，促使警察以暴力手段拘捕民眾。 他說: 「香港現在的狀態顯示出北京完全沒有辦法理解-更別說是統治-一個自由的社會。 」

黃之鋒也認為，不能再繼續讓北京從香港的金融地位獲取利益: 「北京不應該兩邊都拿: 既可以藉由香港在國際上的金融地位獲取經濟利益，又可以連根拔除我們的社會政治身分。 」

何韻詩說:「如果香港淪陷，它很容易成為中國極權主義政權的跳板，讓中國將它的規則和優先事項推往海外，用經濟實力要求他人遵循其共產黨的價值觀，就像過去22年當中，他們對香港做的一樣。 」何韻詩說，包括澳洲、加拿大等國家都因為中國的恐嚇而不敢挺身支持香港「反送中」示威。

何韻詩敦促美國國會支持香港。她表示，這不是尋求外國勢力干預，也不是呼籲香港獨立，而是對普世人權、對民主、對自由的呼籲。

美國議員推法案

《香港人權與民主法案》今年6月由佛羅裡達州共和黨聯邦參議員魯比奧(Marco Rubio)和新澤西州共和黨聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)分別在參眾兩院提出，得到跨黨派議員的聯署， 獲得許多重量級人物的支持。參眾兩院的共和黨及民主黨的領袖都支持該法案的通過。

聯名提出《香港人權與民主法案》的佛羅裡達州共和黨聯邦參議員、也是委員會的共同主席的馬可·魯比奧(Marco Rubio)表示，美國有權作出選擇:「北京得益於香港的特殊地位。 這個特殊地位是北京對國際社會所做的承諾，也是香港之所以成為國際金融中心的關鍵原因。 然而北京卻想要打破這項承諾。 」

這項法案由參眾兩院提出，要求美國每年檢視華府給予香港的特殊待遇，包括貿易與商業優惠。 該法案也有可能針對傷害香港自主權的中國或香港的官員實施制裁。

上周，麻州的民主黨議員麥高文（James McGovern）、新澤西州的共和黨議員史密斯（Christopher Smith）以及加州民主黨議員坎納（Ro Khanna）星期二在國會提出《保護香港法案》(PROTECT Hong Kong)，旨在禁止美國向香港出口催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等防暴裝備。

羅法/夏立民(路透社、美聯社、法新社)

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