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黃之鋒、何韻詩 出席美國國會聽證會

2019-09-18 00:05聯合報 華盛頓記者張加／十七日電

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）17日舉行香港局勢聽證會，香港眾志秘...
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）17日舉行香港局勢聽證會，香港眾志秘書長黃之鋒（左）、歌手何韻詩（中）等人出席。 華盛頓記者張加／攝影
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美國國會及行政部門中國問題委員會（ＣＥＣＣ）十七日舉行香港局勢聽證會，香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩等人出席，何韻詩敦促美國國會支持香港，並通過「香港人權與民主法案」；黃之鋒則說，「香港人權與民主法案」在香港得到廣泛支持，希望每位議員都注意到這點。

美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）等議員表態，盼國會盡快通過「香港人權與民主法案」。

黃之鋒指出，「一國兩制」正危險地接近「一國一制」；雖然香港特首林鄭月娥撤回修訂逃犯條例，但這決定現在幾乎沒有任何意義，這場運動離結束還遠，示威者要求香港真正的結構性改革。

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