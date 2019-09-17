反送中百日拘1453人 港警協會放話：實彈反制示威者

2019-09-17 13:10 世界日報 綜合報導



港警協會放話 「實彈反制示威者」 百日拘1453人 路透社 分享 facebook

香港反送中風波未平，港人15日自發港島遊行，入夜後又爆發警民衝突，16日香港警察隊員佐級協會發表聲明，譴責示威者以汽油彈攻擊警員，亦首次警告示威者，警方可使用實彈反制。香港民間組織民權觀察則認為，該言論極不恰當，過度簡化使用致命武力的決定及考慮因素，只會加劇警民對立。

港警16日記者會指出，警方6月中至今已拘捕1453人。15日警方共拘捕55人，當天有九名警員受傷，警方發射32發催淚彈、11發橡膠子彈及12發海綿彈。港警公共關係科總警司謝振中表示，15日示威者在政府總部外投擲超過80枚汽油彈，有示威者被其他「暴徒」投擲的汽油彈燒傷。

警察隊員佐級協會是香港警方四大協會之一。對15日的警民衝突，警察隊員佐級協會主席林志偉發表聲明，指有示威者襲擊不同意見的市民，且是有組織地以汽油彈攻擊警員，而汽油彈是致命武器，每當示威者投擲汽油彈，「現場警員很有可能會將之視作對自身或他人的致命武器，使用相應武力或武器，包括以實彈槍械制止」。

港警協會放話 「實彈反制示威者」 百日拘1453人 香港中國通訊社 分享 facebook

民權觀察批評，該言論會混淆警員對使用致命武力指引的理解，或是會讓警員誤以為警方放寬使用致命武力的原則。而行動部警司方志堅則在警方例行記者會上回應，「警察通例」列明警員在何種情況下使用槍械，其中之一是警員要保護任何人包含自己，他還反問「大家是否認為被擲汽油彈會令身體嚴重傷害」。

對香港局勢發展，16日有超過500名醫護人員在香港明報、信報登報發表連署公開信，呼籲維護香港法治，並支持警隊依法執行職務。

公開信指出，有人以醫療界名義公開支持包含放棄起訴因暴力行為被捕的示威者等訴求，不代表醫學界整體意見。公開信也說，藉反對《逃犯條例》修例為名的非法暴力有增無減，嚴重挑戰香港的法治，希望香港盡快回歸正軌。