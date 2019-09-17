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反送中滿百日 穆迪調降香港評等至負面 港府成立對話辦公室

2019-09-17 13:11世界日報 香港17日電

反送中滿百日 穆迪降香港評等至負面　港府成立對話辦公室 香港中國通訊社
反送中滿百日 穆迪降香港評等至負面　港府成立對話辦公室 香港中國通訊社
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反送中」運動滿100天，繼惠譽後，又一家國際信評機構穆迪昨天將香港評等展望由「穩定」調降至「負面」，但維持香港信貸評等為AA2。穆迪指出，香港制度優勢受到侵蝕的風險在上升。而港府則在昨天成立了「對話辦公室」。

中央社引述英國金融時報報導，穆迪說明調低評等展望的理由，因香港持續的示威衝突揭示出：香港實力受到侵蝕的風險在上升、政府及政策效率低於先前估計，以及香港的信用基礎遭破壞，削弱其作為貿易及金融樞紐的吸引力。維持香港信貸評等的理由則在於，穆迪仍肯定香港財政，政府債務負擔低，財務及外匯存底仍充足，足以應對長期的負面趨勢。

據報導，穆迪的報告也指出，香港在經濟上一向朝中國靠近，而在法律制度上與中國保持距離，一旦這樣的平衡局面改變，可能導致香港信評遭調降。這次香港的評等展望被降為負面，就顯示外界對這種改變的擔憂。

自6月9日起，香港因反對《逃犯條例》修訂而起的「反送中」示威成為大規模抗議活動，至今超過三個月。林鄭月娥曾承諾政府會盡最大努力與市民溝通，進行更全面、準確、及時的民意分析，以更好地掌握民情。

據香港電台報導，港府政策創新與統籌辦事處向公務員發電郵表示，16日成立的「對話辦公室」由創新及科技局前常任秘書長、已在今年4月退休的卓永興擔任辦公室總監。

對話辦公室隸屬創新辦，將協調特首提出設立的對話平台，包括由政府籌辦及非政府組織建議的相關活動。

《願榮光歸香港》響徹威院

另據明報報導，威爾斯親王醫院醫護人員昨天再度發起午膳集會，數百人齊唱《願榮光歸香港》、高叫反警察暴力口號，響徹威院大堂，有床病人豎起拇指示意支持。南韓演員金義聖亦現身了解港人訴求，稱感受到醫護的憤怒，促請港府停止警暴。

反送中香港

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