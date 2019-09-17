親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

「福建人」襲擊香港記者 搭港警膊頭離開

2019-09-17 13:09世界日報 香港17日電

「福建人」襲擊 記協斥警不公反查記者 香港中國通訊社
「福建人」襲擊 記協斥警不公反查記者 香港中國通訊社
分享

大批自稱「福建人」的中年男子前天在炮台山及北角與反修例示威者衝突，還襲擊多名採訪記者。媒體拍到施襲男子被捕後，有防暴警搭著男子膊頭離開現場。警察公共關係科總警司謝振中昨表示，當天晚上有兩名涉嫌襲擊記者的人被捕。

記協及攝記協昨發聲明，強烈譴責惡意針對及恐嚇記者的暴力行為，批評警方未有持平執法，令記者採訪工作環境日趨惡劣。

明報引述有線新聞前天在炮台山站外拍攝的片段顯示，當晚10時37分，兩名分別身穿黑衣及藍衣的中年光頭男子，與在場市民衝突，其中黑衣男子向記者揮拳，並踢中有線新聞記者，兩人之後走入警方防線，由防暴警帶他們離開。藍衣男子離去時，突踢向及拳打旁邊一名記者，有外籍記者上前阻止亦被打，防暴警之後制伏該藍衣男子，一兩分鐘後，該男子由防暴警搭著膊頭離開。

攝記協昨發聲明，稱當晚多名中年男子手持武器，襲擊在炮台山及北角採訪的記者，其中兩名光頭男子多次拳打腳踢記者，警察一度截查兩人，後來放行；現場警員卻向被兩人打傷的大公報記者要求搜查隨身物件，另有攝記被警員要求查看身分證。

攝記協續稱，一名無線新聞攝影師採訪期間，被中年男子踢中盆骨，另一無線記者被人噴燒酒攝記協批評，現場防暴警多次目擊暴力行為，卻未有制止及拘捕，反以不同理由截查六名記者，又用警盾遮擋鏡頭，嚴重侵害新聞自由。記協亦在聲明批評現場警員未有制伏或拘捕向記者施襲的人，促警方公平執法。

浸大生採訪被捕 警搜出尖刀

另外，浸大新聞系三年級學生記者蘇敬華前晚戴著記者證及身穿記者反光背心，採訪警方在炮台山清場，其間遭警員截查，並因袋中藏有一把9吋長金屬「尖刀」被捕。蘇敬華家人昨晚提供相片，稱涉及刀具為「鈍頭餐刀」，蘇敬華稱是中秋切月餅用。警方表示經初步調查，蘇涉嫌藏有攻擊性武器，昨晚已獲准以500港元保釋候查。

明報報導，昨日記者會上，警方被問到警員基於什麼合理懷疑，截查身穿反光衣及有記者證的浸大學生記者，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，前晚英皇道及炮台山交界驅散行動時，警員發現事主與示威者在上址徘徊，與一般採訪者不同，懷疑他或與示威者同夥，遂上前截查，在其袋中搜獲一把9吋長金屬刀。

警察香港福建

相關新聞

示威滿100天 環時：香港周末已成動盪「篤定時段」

2019-09-17 10:30

反送中滿百日／議員告狀疾呼：聯國查港警暴行

2019-09-17 13:11

反送中滿百日 穆迪調降香港評等至負面 港府成立對話辦公室

2019-09-17 13:11

反送中百日拘1453人 港警協會放話：實彈反制示威者

2019-09-17 13:10

平息動亂 林鄭月娥：首場社區市民對話下周舉行

2019-09-17 10:46

香港民族的誕生：置之死地而後生，願榮光歸香港

2019-09-17 09:51

港警協會放話 「實彈反制示威者」

2019-09-17 00:28

林鄭只撤修例 7成5港民不滿

2019-09-17 00:28

反送中15日衝突 港警指示威者投逾80枚汽油彈

2019-09-16 18:37

香港抗爭第99天：「福建黑幫」與示威者北角大亂鬥！

2019-09-16 17:01

德外長會晤黃之鋒惹議 德媒：只會害了香港年輕人

2019-09-16 16:29

願榮光歸香港：此刻便是煲底，每個人都是號角

2019-09-16 15:38

威爾斯醫護人員築人鏈 韓星金義聖聲援反送中

2019-09-16 15:28

影／反送中第15周 香港民眾無視禁止令上街抗議

2019-09-16 14:25

浸大學生記者被捕 校長錢大康促港警公平處理

2019-09-16 14:23

港人認撤修例不夠 民調：須成立獨立調查委員會

2019-09-16 13:42

香港機場8月運量 下跌12%

2019-09-16 13:41

香港搶救經濟 加碼基礎建設 未來每年投入千億

2019-09-16 13:40

北京軍事專家：香港反送中 具「超限戰」特徵

2019-09-16 13:40

公布帳戶駁冒名募款 台灣基進：沒拿錢還倒貼

2019-09-16 13:00

港民聚沙田新城市 中年男女到場揮刀及鐵棍

2019-09-16 10:14

灣仔、金鐘昨示威激戰 地鐵站今正常運作

2019-09-16 09:54

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:11

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35
看更多

熱門文章

新郎還活著？婚禮設前女友桌 7女出席開心拍團體照

2019-09-17 10:49

確定20日鬆綁自由行 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

2019-09-16 20:13

大陸有望鬆綁自由行？福建省傳20日恢復金馬澎簽證

2019-09-16 15:51

錯把曼陀羅當秋葵 陸夫婦吃完「發瘋」

2019-09-16 17:32

港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務

2019-09-17 09:18

德外長會晤黃之鋒惹議 德媒：只會害了香港年輕人

2019-09-16 16:29

塞爾維亞購9架「翼龍」 中共武裝無人機首次出口歐洲

2019-09-16 16:32

杭州西湖滿是洗腳人 網友罵：水都被洗臭了

2019-09-16 15:06

「三峽水怪」成功被捕獲 竟然長這樣！

2019-09-17 12:37

5歲男童手狂抖 就醫開腦竟取出牙齒和頭髮

2019-09-16 16:47

陸20城 周五起恢復小三通自由行

2019-09-17 00:28

影／轎車「爬上」道路標誌桿 網友：怎樣上去的？

2019-09-16 17:44

小區擺十二生肖獸首 一晚丟8個

2019-09-16 15:03

示威滿100天 環時：香港周末已成動盪「篤定時段」

2019-09-17 10:30

郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25

港警協會放話 「實彈反制示威者」

2019-09-17 00:28

李克強：大陸經濟成長保持6%以上 十分不容易

2019-09-16 15:39

三峽出現「水怪」？官員解密...真身竟是「它」！

2019-09-16 11:15

天價牛肉麵挨批 大陸寧夏銀川機場餐飲砍半價

2019-09-16 17:03

反送中15日衝突 港警指示威者投逾80枚汽油彈

2019-09-16 18:37

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33

威爾斯醫護人員築人鏈 韓星金義聖聲援反送中

2019-09-16 15:28

蘇寧易購家樂福店 逾200家將在同一天開業

2019-09-16 16:48

3國際新航線 成都將要直飛了

2019-09-17 02:15

粵港澳警方展開「雷霆2019」統一清查行動 逮捕700餘人

2019-09-17 13:19

大陸消費升級 台商跟著轉型

2019-09-17 02:15

台索斷交，國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇

2019-09-17 13:26

影／反送中第15周 香港民眾無視禁止令上街抗議

2019-09-16 14:25

李克強：大陸經濟保6 十分不容易

2019-09-17 00:28

浸大學生記者被捕 校長錢大康促港警公平處理

2019-09-16 14:23

香港東鐵火車出軌 最少3人送醫

2019-09-17 11:32

香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人

2019-09-17 12:41

「哇，月亮上有隻蟲子！」熱搜大驚奇 原來有人搞飛機

2019-09-16 15:05

甘肅張掖市發生5級地震 暫無傷亡

2019-09-16 21:51

古籍《圓明園匠作則例》「回家」 圓明園復建掀論戰

2019-09-16 15:01

大陸8月工業增值 創17年新低

2019-09-17 00:28

平息動亂 林鄭月娥：首場社區市民對話下周舉行

2019-09-17 10:46

廣州港「黑科技」多 入選首批物流樞紐

2019-09-17 02:15

林鄭只撤修例 7成5港民不滿

2019-09-17 00:28

瑞銀：大陸今年經濟增速估6%

2019-09-16 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top