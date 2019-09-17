「福建人」襲擊香港記者 搭港警膊頭離開

2019-09-17 13:09 世界日報 香港17日電



「福建人」襲擊 記協斥警不公反查記者 香港中國通訊社 分享 facebook

大批自稱「福建人」的中年男子前天在炮台山及北角與反修例示威者衝突，還襲擊多名採訪記者。媒體拍到施襲男子被捕後，有防暴警搭著男子膊頭離開現場。警察公共關係科總警司謝振中昨表示，當天晚上有兩名涉嫌襲擊記者的人被捕。

記協及攝記協昨發聲明，強烈譴責惡意針對及恐嚇記者的暴力行為，批評警方未有持平執法，令記者採訪工作環境日趨惡劣。

明報引述有線新聞前天在炮台山站外拍攝的片段顯示，當晚10時37分，兩名分別身穿黑衣及藍衣的中年光頭男子，與在場市民衝突，其中黑衣男子向記者揮拳，並踢中有線新聞記者，兩人之後走入警方防線，由防暴警帶他們離開。藍衣男子離去時，突踢向及拳打旁邊一名記者，有外籍記者上前阻止亦被打，防暴警之後制伏該藍衣男子，一兩分鐘後，該男子由防暴警搭著膊頭離開。

攝記協昨發聲明，稱當晚多名中年男子手持武器，襲擊在炮台山及北角採訪的記者，其中兩名光頭男子多次拳打腳踢記者，警察一度截查兩人，後來放行；現場警員卻向被兩人打傷的大公報記者要求搜查隨身物件，另有攝記被警員要求查看身分證。

攝記協續稱，一名無線新聞攝影師採訪期間，被中年男子踢中盆骨，另一無線記者被人噴燒酒攝記協批評，現場防暴警多次目擊暴力行為，卻未有制止及拘捕，反以不同理由截查六名記者，又用警盾遮擋鏡頭，嚴重侵害新聞自由。記協亦在聲明批評現場警員未有制伏或拘捕向記者施襲的人，促警方公平執法。

浸大生採訪被捕 警搜出尖刀

另外，浸大新聞系三年級學生記者蘇敬華前晚戴著記者證及身穿記者反光背心，採訪警方在炮台山清場，其間遭警員截查，並因袋中藏有一把9吋長金屬「尖刀」被捕。蘇敬華家人昨晚提供相片，稱涉及刀具為「鈍頭餐刀」，蘇敬華稱是中秋切月餅用。警方表示經初步調查，蘇涉嫌藏有攻擊性武器，昨晚已獲准以500港元保釋候查。

明報報導，昨日記者會上，警方被問到警員基於什麼合理懷疑，截查身穿反光衣及有記者證的浸大學生記者，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，前晚英皇道及炮台山交界驅散行動時，警員發現事主與示威者在上址徘徊，與一般採訪者不同，懷疑他或與示威者同夥，遂上前截查，在其袋中搜獲一把9吋長金屬刀。