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林鄭只撤修例 7成5港民不滿

2019-09-17 00:28聯合報 記者呂佳蓉／綜合報導

香港特首林鄭月娥四日宣布撤回修例等四項行動，最新民調顯示港人並不滿意。 （中通社...
香港特首林鄭月娥四日宣布撤回修例等四項行動，最新民調顯示港人並不滿意。 （中通社）
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香港特首林鄭月娥四日宣布撤回修例等四項行動後，香港明報最新民調指出，有七成五的受訪者認為港府撤回修例不足夠；而針對「政府最低限度應回應哪些訴求」的複選題，逾七成認為須成立獨立調查委員會。

港府的四項行動包含撤回修例、增加監警會成員、走入社區與市民對話，以及對深層次問題進行獨立研究與檢討。不過，明報最新民調指出，七成五的港人認為四項行動不足夠，僅百分之十八點八表示足夠。以政治取向細分，百分之九十五點六的本土派、百分之九十四點一的民主派均認為不足夠；建制派雖有百分之六十五點二認為足夠，但有百分之廿三點二認為不足。

對於港府最低限度應回應哪些訴求的問題，有百分之廿七認為須重啟政改、落實雙普選，百分之廿點五認為須撤控或特赦被捕人士，百分之十八點一認為須撤回暴動定性。對林鄭是否應引咎辭職，百分之六十四點六的受訪者表示應該，較撤回修例前高出五點七個百分點。

調查也顯示，在林鄭宣布四項行動後，民眾對港府與北京的信任度較八月時略有提升，港府信任度由二點七七分升至二點八七分，但仍有百分之四十一點七受訪者給予○分；對北京的信任度由二點九六分上升到三點一六分，但有百分之四十點一給○分。

至於傳港府擬動用緊急法，民調顯示，有六成市民反對，兩成支持。反修例亦造成警民緊張，以十分代表「完全信任」計算，民調顯示，受訪者對警方信任程度亦跌至新低，平均分數僅二點八九分。

這項民調由明報委託香港中文大學傳播與民意調查中心於九月五日至六日，以及九日至十一日間進行，共計電訪六二三名十五歲以上港民。

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