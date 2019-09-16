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德外長會晤黃之鋒惹議 德媒：只會害了香港年輕人

2019-09-16 16:29香港01 記者許祺安／報導

德國外長馬斯（右）9日在柏林會見黃之鋒。法新社
德國外長馬斯（右）9日在柏林會見黃之鋒。法新社
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香港眾志秘書長黃之鋒早前訪問德國，期間與德國外長馬斯（Heiko Maas）會面。中國外交部、中國駐德國大使館先後表達強烈抗議，並稱此舉必然會產生影響中德關係。

針對事件，有德國傳媒形容，德國經濟對於中國市場的依賴性，導致柏林不敢與北京起政治衝突；一名前駐華記者更刊文指出，馬斯會見黃之鋒的做法，根本幫不了香港的示威者，反而會害了這群年輕人的未來。

德國《世界報》題為〈「德國製造」陷入中國陷阱〉（「Made in Germany」in der China-Falle）的文章指，這次黃之鋒來德，總理默克爾未對此發表隻字片語，一些常就政治事件表態的德國企業界人士面對香港問題也只有沉默。背後最主要的原因就是，德國經濟對中國有巨大依賴性，以至於誰也不願意冒險去和中國發生衝突。

前駐華記者：德國根本幫不了香港示威者

曾經作為德國《時代周刊》和《日報》駐華記者多年的Georg Blume，則在明鏡在線（Spiegel.de）刊文批評馬斯會見黃之鋒的做法，認為德國根本幫不了香港的示威者，反而害了這群年輕人的未來。

他形容，僅從在柏林接見黃之鋒的時間安排上，就能看出當事者缺乏基本的外交政治本能。德國總理默克爾才在訪華期間對北京方面做出的妥協姿態表示讚賞，三天後卻就要在柏林接待黃之鋒，故意「火上澆油」，「難道總理和外長兩個人是想要分工，對北京一個唱紅臉，一個唱白臉？難道他們之間根本就沒有事先商量過？」

和北京對話是唯一出路

Georg Blume續指，嚴肅的外交政策必須要從對自身實力的現實考量出發。德國並不具備美國那樣的實力，德國政府也不應該給香港的學生們帶去錯誤的希望；又認為德國媒體這樣大張旗鼓地採訪黃之鋒，可能會給他造成嚴重的後果。「目前只有一條出路：和北京對話。在香港政府撤回修例之後，對話還是有可能的。這時候德國的外長應該做的是促成對話，而不是去破壞它。」

中方多次發表強烈不滿和反對

早前報道，馬斯與黃之鋒會面引起中方強烈反對。中國外交部上週二（10日）指出，對德方允許香港「分裂分子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐德國大使館亦於上週三（11日）召開記者會，駐德國大使吳懇在會上稱，德國的一些政治勢力和政客將黃之鋒奉為座上賓，如果不是對香港的真實情況缺乏最基本的了解，那就是為了撈取政治資本。他奉勸部分政客尊重中國主權和安全，立即停止縱容暴力犯罪，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

延伸閱讀：

【逃犯條例】德外長會見黃之鋒　中國駐德大使：必然影響中德關係

【逃犯條例】黃之鋒晤德國外長　華外交部：堅決反對並提嚴正交涉

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港黃之鋒
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