北京軍事專家：香港反送中 具「超限戰」特徵

2019-09-16 13:40 世界日報 香港16日電



北京軍事專家：反送中具超限戰特徵 歐新社 分享 facebook

香港「反送中」運動已持續超過三個月，有中國大陸軍事和戰略分析家說，這場運動具有「超限戰」的特徵，所用宣傳資料與烏克蘭、埃及的顛覆運動一樣。

中央社引述明報報導，前解放軍空軍大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗表示，發生在香港的街頭運動具有「超限戰」的特徵，即以非戰爭的手段來達到目的，而暴力導致的社會動盪，正毀滅性打擊作為世界金融中心的香港。

按王湘穗說法，超限戰意為「超越軍事領域的戰爭」，是針對特定目標的非軍事化戰爭手段，其戰法不僅包括外交、網路、情報、心理、技術、走私、毒品和虛擬等超軍事層面，也可以體現在金融、貿易、資源、經援、法規、制裁、媒體和意識形態領域。

王湘穗說，這次在港發生的運動，包圍警署、癱瘓機場，以及網路動員等，似乎都符合超限戰的特徵。

王湘穗認為，在香港爆發系列街頭運動，「是由香港世界金融中心和最大人民幣離岸中心地位決定的」。他解釋，在全球統一的金融體系下，差異性流動的資本即可帶來利益，也會造成傷害，而街頭運動導致的社會動盪，會使資本向更安全的地方迅速流動。

而經濟結構單一的香港因資本流失而被剝離金融屬性後，只能淪落為普通城市，升斗市民都會受到影響。

王湘穗聲稱，香港的街頭運動和烏克蘭與埃及的顛覆運動有一定的關聯，「宣傳資料和烏克蘭、埃及的一樣，這與背後的組織集訓有關，一套教材教了三個地方」。但他指出，這三個地方也有不同，比如說資金方面，烏克蘭事件中「有美軍直升機用集裝箱裝美鈔支付給街頭暴力者」，這在香港還沒發現，「但有可能通過銀行系統，或者白手套」。

王湘穗認為，香港和烏克蘭、埃及因地緣政治不同，結果也必然不一樣；香港不可能出現烏克蘭的結果，也一定是用「香港模式」去解決現在的問題。報導沒有提及什麼是「香港模式」。