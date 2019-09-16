香港搶救經濟 加碼基礎建設 未來每年投入千億

2019-09-16 13:40 世界日報 香港16日電



路透社 分享 facebook

為了提振香港經濟，香港財政司司長陳茂波昨日在香港特區政府官網發文稱，過去幾年，香港公共工程開支平均每年達港幣800億（約102.2億美元）水平，未來預計每年開支將逾港幣1000億（約127.8億美元），包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等。

香港反送中運動沒有緩和之象，警民衝突仍然激烈。港府多名司局長在其網誌撰文，從各自角度提出港府政策調整，圖以之緩和社會矛盾。與之同時，港府局級官員開始外訪行動，以在國際營造香港走向正常形象。

政務司長張建宗在網誌上說，港府正籌備對話平台，讓社會各階層透過雙向平台，一起探討長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題，盼望透過與市民直接交流，在和平、理性和互相尊重下，吸納民意，集思廣益，制訂更到位政策措施。

他認為，房屋問題與貧富懸殊是香港「老、大、難」的民生問題，反映社會深層次矛盾，強調政府要處理好民生問題，致力改善貧窮問題。除了早前宣布的港幣191億支援計畫外，扶貧委員會亦有措施協助針對「房」（意指分隔多間的小房間）戶等低收入家庭。社會福利署亦委託社聯統籌，夥同非政府機構作為執行單位協助推行項目，最早可在明年第二季推行，預計為期二年，惠及約2.4萬個低收入房住戶。

陳茂波在網誌上說，預計未來幾年每年公共工程開支將逾港幣1000億，包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等，基礎設施工程項目一向是政府主要開支之一，若在經濟下行時加快推進，更可發揮「逆周期」擴張開支對經濟提振作用。

勞工及福利局長羅致光在網誌說，港府會採應對策略，應對勞動市場在經濟前景不明朗下所產生的挑戰。面對經濟不景氣，雇主難免需減低成本，但希望雇主在無可選擇情況下才作決定。

一批港府局級官員開始外訪行動。港府創新及科技局長楊偉雄昨啟程前往美國西雅圖和舊金山，期間會與當地科技界高層人員會面，參觀創新科技企業和設施。食物及衛生局長陳肇始率領代表團，今起訪問澳洲墨爾本和雪梨。