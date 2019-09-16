港人認撤修例不夠 民調：須成立獨立調查委員會

2019-09-16 13:42 世界日報 香港16日電



歐新社 分享 facebook

特首林鄭月娥日前宣布四項行動，包括撤回修訂《逃犯條例》，最新民調顯示，75.7%受訪者認為並不足夠，表示「收貨」者不足兩成。不收貨者當中，70.8%認為最低限度須成立獨立調查委員會（COI）。

明報報導，中大傳播與民意調查中心調查顯示，對於政府四項行動（撤回修例、增加監警會成員、官員落區對話、專家學者檢視深層次問題），18.8%受訪者表示「收貨」、75.7%受訪者明言政府回應並不足夠。若以政治取態來細分，95.6%本土派、94.1%民主派均認為不足夠；中間派亦有68%認為不足；建制派雖有65.2%「收貨」，亦有23.2%認為不足。

據報導，被問到政府最低限度尚須回應哪些訴求，受訪者可說出多於一個答案；當中70.8%認為須成立COI、27%認為須重啟政改、落實雙普選、20.5%認為須撤控或特赦被捕者、18.1%認為須撤回暴動定性。

示威者方面，39.4%受訪者「非常同意或頗同意」示威者使用過分武力，比率跟上月民調相若；31.5%表示「非常不同意或頗不同意」，升1.8個百分點。

另外，被問到是否有考慮移民海外，67.9%表示沒有，30.8%受訪者表示「有」。受訪者中，8.2%表示正「認真計畫」移民，比率較8月調查增1.7個百分點。