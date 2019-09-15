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北京想經濟解決反送中 能讓港青收手？

2019-09-15 23:38聯合報 香港特派員李春

學者認為，北京當局將反送中風波根源總結為房屋問題，只是一廂情願，不肯面對港人真正...
學者認為，北京當局將反送中風波根源總結為房屋問題，只是一廂情願，不肯面對港人真正訴求。 （中新社資料照片）
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三個月過去，香港反送中運動仍沒有休止跡象，除了勇武派跟警察繼續對抗，香港很多有頭腦和自認有頭腦的人都在猜度這場運動的前景，當然很多人都從高大上（高端大氣上檔次）的政治理論去分析，相信「政治問題政治解決」，但北京的用心倒可猜度，會否「政治問題經濟解決」。

有個說法很多人都同意，香港的林鄭月娥及其政府已方寸大亂，主導權在北京手裡，而北京的動向已不止是蛛絲馬跡。幾件經濟領域的大動作，值得好好揣摩，這些大動作整理出來，就是「拿地產開刀」。

北京連串大動作，三件值得玩味，一是「中央政法委」網站公開點名李嘉誠，然後是人民日報。很多人讀指罵李嘉誠的言論，認定是他那「網開一面」的說法，觸怒了對香港年輕人不能輕饒的政法委，但那篇文後面的話更值得注意，因其透露出些許「北京思路」。

政法委文中說，「在香港當前亂局中，不少年輕人將樓價高、租金貴的不滿及憤怒，發洩在政府頭上」，但認為他們或許搞錯發洩對象。文中又指，香港樓宇的天價對誰人有利，答案並不難猜，還反問李嘉誠等「囤地圈錢」的地產商們，會不會對市民及香港未來也「網開一面」。

政法委談香港地產，應當是首次，透露出北京對香港反送中來因的斷定，即一是美國支持教唆的外因，二是香港年輕人沒出路的內因。

有了這段話，就不用再去讀官方通訊社和黨報的長篇文章，是如何指斥香港地產業。如以河東河西的理論看，占領中環運動前的「地產霸權」理論，被北京強烈批判，但這回似乎全盤接受了。

接下來就傳出港府要動用「收回土地條例」在新界收農地興建房屋的消息，刺激香港股市大幅上升。這從另一側面證實，北京有意指令港府「政治問題經濟解決」。

只不過港府是響應指示，向「地產霸權」開刀，還是以公私合營「土地共享先導計劃」，動用公帑收回農地，地產商大套現，國企湧入香港建樓。這種經濟格局重組，暫時是理想中的大歡喜。但這架梯子會勸得動年輕人下來嗎？

反送中香港

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