反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士

2019-09-15 22:27 香港01 記者鄭翠碧／報導



facebook專頁「HA Secrets」有人報料，指東區醫院疑有醫生持刀指向政見不同醫護。 圖／HA Secrets facebook專頁截圖 分享 facebook 反送中的風波持續，不時有持不同立場的市民爆口角，最近更傳出有醫院發生疑似醫護人員因政見爭執的事件。facebook專頁「HA Secrets」有人報料指，在東區醫院急症室，當一名醫生及一名護士討論有關中學生築人鏈的事件時，有疑不滿反送中運動的醫生涉以手術刀指向兩名醫護人員，及後有其他醫護把這名醫生帶走。報料者質疑管理層獲悉相關事件，但就未有處理，只容讓涉事醫生放病假，質疑院方隱瞞。

東區醫院行政總監陸志聰向《香港01》表示，經初步了解，涉事的醫護稱，該名持刀醫當時並非持刀指向同事，而是持刀指向自己，至於事件是否與社會事件有關，就仍有待調查。

「HA Secrets」的帖文指，在東區醫院急症室，當一名醫生及一名護士討論有關中學生築人鏈的事件時，一名疑不滿反送中運動的醫生情緒波動，持手術刀指向二人，幸好有當值醫護及時把他帶走。帖文續指，自當天起，該名持刀醫每天都放病假，該科部門主管稱，已有專業人員照顧其情緒。帖文批評，涉事醫生可以長放病假，而管理層獲悉事件卻無處理是「隱瞞」。

對於有關事件，東區醫院行政總監陸志聰向《香港01》表示，經初步了解，事件與帖文所指的情況完全不同，不明為何有人發表這帖文。他解釋，事發後院方接觸了一名醫生A、一名護士B、一名其後目擊事件的醫護人員C、持刀的醫生X。

據護士B稱，當時見到醫生X拿了手術刀出來，但並非指向護士B及醫生A，而是指向醫生X自己，而醫生A因正照顧病人，並無目擊事件經過。至於醫護C其後途經該處，同樣見到醫生X把刀指向他自己。

陸志聰稱，到底事件牽涉社會事件，抑或是醫生X的個人情緒問題，仍需時作出調查，但院方會向涉事及有需要的醫護人員提供支援及輔導，如確定事件發生原因後，會嚴肅跟進。

有消息人士透露，該名持刀醫「醫生X」正放病假，因其情緒仍然不穩定，需待情緒較為穩定後才接受院方的調查。

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文章授權轉載自《香港01》