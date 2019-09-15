親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士

2019-09-15 22:27香港01 記者鄭翠碧／報導

facebook專頁「HA Secrets」有人報料，指東區醫院疑有醫生持刀指向...
facebook專頁「HA Secrets」有人報料，指東區醫院疑有醫生持刀指向政見不同醫護。 圖／HA Secrets facebook專頁截圖
分享
反送中的風波持續，不時有持不同立場的市民爆口角，最近更傳出有醫院發生疑似醫護人員因政見爭執的事件。facebook專頁「HA Secrets」有人報料指，在東區醫院急症室，當一名醫生及一名護士討論有關中學生築人鏈的事件時，有疑不滿反送中運動的醫生涉以手術刀指向兩名醫護人員，及後有其他醫護把這名醫生帶走。報料者質疑管理層獲悉相關事件，但就未有處理，只容讓涉事醫生放病假，質疑院方隱瞞。

東區醫院行政總監陸志聰向《香港01》表示，經初步了解，涉事的醫護稱，該名持刀醫當時並非持刀指向同事，而是持刀指向自己，至於事件是否與社會事件有關，就仍有待調查。

「HA Secrets」的帖文指，在東區醫院急症室，當一名醫生及一名護士討論有關中學生築人鏈的事件時，一名疑不滿反送中運動的醫生情緒波動，持手術刀指向二人，幸好有當值醫護及時把他帶走。帖文續指，自當天起，該名持刀醫每天都放病假，該科部門主管稱，已有專業人員照顧其情緒。帖文批評，涉事醫生可以長放病假，而管理層獲悉事件卻無處理是「隱瞞」。

對於有關事件，東區醫院行政總監陸志聰向《香港01》表示，經初步了解，事件與帖文所指的情況完全不同，不明為何有人發表這帖文。他解釋，事發後院方接觸了一名醫生A、一名護士B、一名其後目擊事件的醫護人員C、持刀的醫生X。

據護士B稱，當時見到醫生X拿了手術刀出來，但並非指向護士B及醫生A，而是指向醫生X自己，而醫生A因正照顧病人，並無目擊事件經過。至於醫護C其後途經該處，同樣見到醫生X把刀指向他自己。

陸志聰稱，到底事件牽涉社會事件，抑或是醫生X的個人情緒問題，仍需時作出調查，但院方會向涉事及有需要的醫護人員提供支援及輔導，如確定事件發生原因後，會嚴肅跟進。

有消息人士透露，該名持刀醫「醫生X」正放病假，因其情緒仍然不穩定，需待情緒較為穩定後才接受院方的調查。

延伸閱讀：

【逃犯條例】醫護致電羈留病人家屬需警方同意？醫管局指引惹質疑

兩警涉對六旬翁私刑　急症室醫生驚訝：CCTV影住　無預期警打病人

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港

相關新聞

北角爆衝突 1人被3男圍毆受傷

2019-09-15 22:36

持摺凳白衣人打黑衣人 港民罵警方不公

2019-09-15 21:07

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35

驅散反送中示威者 港警出動裝甲車

2019-09-15 23:29

港警崇光百貨外射催淚彈 一人命危

2019-09-15 21:05

疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據

2019-09-15 21:04

反送中╱港警再噴藍色水 水炮車一度著火

2019-09-15 18:13

1人沒30秒！林鄭18日辦「對話會」 建制議員批「沒誠意」

2019-09-15 18:08

反送中衝突再起 港警施放催淚煙驅散示威者

2019-09-15 17:39

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

2019-09-15 17:34

港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06

香港反送中風波延燒 8月香港機場客運量年跌12.4％

2019-09-15 15:47

民陣遊行銅鑼灣 水炮車待命、崇光百貨提早打烊

2019-09-15 14:57

黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威

2019-09-15 14:47

香港陷僵局 港僑籲美挺反送中

2019-09-15 13:30

倫交所拒併購 官媒指反送中令市場對香港憂慮

2019-09-15 12:59

尋國會支持 黃之鋒盼美加強對中施壓香港議題

2019-09-15 12:09

港網友915上街反送中 號召讓連儂牆遍地開花

2019-09-15 12:06

挺反送中動作小 獨派疑：蔡政府跟中國眉來眼去？

2019-09-15 12:04

反送中議題恐變雙面刃 綠營：不能落北京口實

2019-09-15 12:04

反送中對立者清除連儂牆 雙邊多起衝突

2019-09-15 11:29

陸專家：港反送中運動具超限戰特徵

2019-09-15 11:09

恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處

2019-09-15 09:42

逃犯條例／油塘魔鬼山現「撤銷暴動控罪」直幡

2019-09-15 09:41

陸官媒：港青勿自困粵語小圈圈

2019-09-15 00:56

親北京槓反送中 港頻傳鬥毆

2019-09-15 00:56

黃之鋒美國演講 大陸學生在場唱國歌

2019-09-14 21:38

德國外長見黃之鋒 遭批作秀沒一點幫助

2019-09-14 21:06
看更多

熱門文章

只為搶索羅門？大陸掀南太戰爭 背後藏巨大陷阱

2019-09-15 10:00

特派員在現場／當台胞證都證明不了你是台胞…

2019-09-15 00:56

反送中╱港警再噴藍色水 水炮車一度著火

2019-09-15 18:13

大興機場本周啟用 北京晉升「航空雙樞紐城」

2019-09-15 00:56

港警崇光百貨外射催淚彈 一人命危

2019-09-15 21:05

2周漲3倍！央視：炒鞋的誘惑 變暴跌的泡沫

2019-09-15 11:07

陸專家：港反送中運動具超限戰特徵

2019-09-15 11:09

餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些

2019-09-15 14:11

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

2019-09-15 17:34

親北京槓反送中 港頻傳鬥毆

2019-09-15 00:56

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43

黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威

2019-09-15 14:47

挺反送中動作小 獨派疑：蔡政府跟中國眉來眼去？

2019-09-15 12:04

陸官媒：港青勿自困粵語小圈圈

2019-09-15 00:56

北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行

2019-09-15 21:08

恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處

2019-09-15 09:42

驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街

2019-09-15 14:09

港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06

反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士

2019-09-15 22:27

北京大興機場 從安檢到登機只需「刷臉」

2019-09-15 00:56

持摺凳白衣人打黑衣人 港民罵警方不公

2019-09-15 21:07

小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息

2019-09-15 16:28

逃犯條例／油塘魔鬼山現「撤銷暴動控罪」直幡

2019-09-15 09:41

民陣遊行銅鑼灣 水炮車待命、崇光百貨提早打烊

2019-09-15 14:57

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41

美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人

2019-09-15 17:56

疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據

2019-09-15 21:04

圓明園工程指南重現 可能展開初步修復

2019-09-15 13:50

反送中議題恐變雙面刃 綠營：不能落北京口實

2019-09-15 12:04

淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28

北角爆衝突 1人被3男圍毆受傷

2019-09-15 22:36

香港陷僵局 港僑籲美挺反送中

2019-09-15 13:30

反送中衝突再起 港警施放催淚煙驅散示威者

2019-09-15 17:39

因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子

2019-09-15 16:29

港拚經濟！陳茂波：將每年花逾4,000億建設

2019-09-15 12:23

香港反送中風波延燒 8月香港機場客運量年跌12.4％

2019-09-15 15:47

中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備

2019-09-15 17:56

陸郵政局：9月15日起 寄往北京快遞安檢全面升級

2019-09-15 21:06

反送中對立者清除連儂牆 雙邊多起衝突

2019-09-15 11:29

港網友915上街反送中 號召讓連儂牆遍地開花

2019-09-15 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top