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疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據

2019-09-15 21:04香港01 記者陳倩婷、李慧妍／報導

位於大窩口邨的康民醫務中心，未有列出樊潔玲的名字。 記者李慧妍／攝影
位於大窩口邨的康民醫務中心，未有列出樊潔玲的名字。 記者李慧妍／攝影
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淘大花園昨日（14日）發生衝突，有支持警察的市民在現場遺下一些由「樊潔玲醫生」簽發的收據，但簽發日期竟是來自未來的「9月16日」，診所地址列明是大窩口邨內。

記者今日（15日）到現場視察時，見到該處是「康民醫務中心」，門外列出一名姓阮的醫生執業，未發現樊潔玲的名字。有街坊透露該診所開業4、5年，雖然偶爾會有女醫生在阮醫生放假期間看診，但未聽曾聞樊潔玲應診。

一名中年女子昨日在淘大商場衝突中受傷，被送上救護車離開，其他在場人士從其遺下的手袋中，發現一份保險索賠申請表及六張「樊潔玲醫生」開出的收據，列明病人姓名、所涉治療及收費金額。其中一張收據於9月16日發出，被質疑是虛假應診證明。

「樊潔玲醫生」與港大深圳醫院急診科部門主管同名，港大醫療系統發言人昨晚深夜表示，已要求港大深圳醫院院長即時暫停該名醫生職務，並就事件調查。

上述收據顯示的診所地址是大窩口邨的「康民醫務中心」，記者今日到上址視察，由於正值診所的休息日，未有開門營業。而診所外大字列出一個姓阮的醫生名字，未發現樊潔玲的名字。

偶有女醫生頂替 未聞有樊醫生

有在場的街坊向記者透露，該診所開業4至5年，形容阮醫生是一個「盡責的好人」，會記得長者的過往病歷，又稱診所每天早上9時準時開業，平日均很多人求診。街坊指，阮醫生很少放假，偶爾於節日放假時會有女醫生頂替看診，但街坊稱未聽聞過一名樊醫生在上址看診。

私家醫生：替假醫生不需展示名稱　仍可看診

有私人執業的醫生透露，私人診所即使無展示個別醫生名字，該醫生仍可以替假的方式在該處看診。他舉例指，若一名醫生需放假，他可以請另一名替假醫生在其放假期間應診，不過需貼出一張告示，表明在某個時間內會由替假醫生看診，診所內的護士亦需向病人清晰表明目前應診的醫生是哪一位。

該私人執業醫生續指，措施一般只是短暫性，若替假醫生應診期間曾簽發任何醫療文件，需負上責任的是替假醫生，而非原本的執業醫生。

翻查資料，醫除委員會發出的《香港註冊醫生專業守則》僅就醫生執業時展示的招牌內容作規限，但未有在私人執業診所展示名字的相關指引。

延伸閱讀：

淘大有人遺「未來醫生紙」 港大暫停深圳醫院同名醫生職務

【診所淋油】將軍澳西醫診所遭淋紅油 鐵閘寫上「庸醫」大字

文章授權轉載自《香港01》

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