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1人沒30秒！林鄭18日辦「對話會」 建制議員批「沒誠意」

2019-09-15 18:08世界日報 香港新聞組／香港14日電

為了平息香港動盪，特首林鄭月娥宣布會走入社區與市民對話。民政事務處18日舉辦「對話會」，邀請18區區議員表達意見，卻被批沒誠意，認為林鄭應直接落區聆聽意。民協主席施德來稱，短短兩小時，多達400多名區議員「一人30秒（發言機會）都沒有」。

據香港01報導，民建聯區議員葉文斌表示，政府若有誠意應直接落區聆聽意見，他表示，大多民建聯區議員正考慮不出席當日活動。民建聯屯門區議員葉文斌認為，「對話會」感覺為做而做，認為林鄭沒有誠意。

公民黨區議員余德寶稱，民主派議員會再商討是否出席，又指若出席「對話會」，將關注有區議員、立法會議員在衝突現場協調但遭拘捕的問題。

報導指出，民協主席施德來稱，「對話會」只有兩小時，但18區區議會有多達400多名區議員，「一人30秒（發言機會）都沒有」。葵青區議員張慧晶亦表明不打算赴會，形容兩小時的見面只是作秀，「屆時一定會選擇性發言，保皇黨又占全港區議會的大多數，發言機會一定不會多」。

據了解，民主派正商討兩個方案，一是杯葛當日活動，另一方案是出席活動並在當日有抗議行動，如佩戴「gear」在現場叫口號等；另有建制派區議員認為，當日「對話會」有機會出事，不希望屆時在現場擔任「佈景版」。

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