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陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威

2019-09-15 14:47世界日報 香港新聞組／香港15日電

香港眾志秘書長黃之鋒美國時間13日與「反送中」示威者梁繼平參加哥倫比亞大學法學院座談會，暢談「反送中」運動結構性因素、抗爭長期不退燒原因及未來走向，全程以英語發言，吸引近200名師生聆聽。座談會結束後，部分哥大中國留學生走到講堂前方，當著黃之鋒與梁繼平的面唱起義勇軍進行曲，也有人在場外揮舞國旗，高喊「黃之鋒出來」。兩人面不改色，持續與他人交談，並在校方人員護送下順利離開會場。

黃之鋒事後在臉書專頁上發文，指該批人士，「在大陸未曾嘗過抗爭示威的感覺，那就歡迎他們在美國領土裡，享受一下從來沒有的言論自由和集會自由，無任歡迎」。

除了在哥大開講，黃之鋒也走訪紐約多家媒體，分享香港現況。他在會中表示，此行造訪紐約與華府，希望港人的聲音能在國際社會被聽見，世界更多人與港人站在一起，也期盼美國國會推動「香港人權與民主法案」，敦促美國政府對香港民主化展現支持，停止向香港出口鎮暴裝備。

黃之鋒說，5年前的雨傘運動持續79天，留下遺緒但沒有勝利，當時他被視為領袖。「如今，這場運動『無大台』，是場沒有面目的運動，沒有任何單一領袖代表。我不再是領袖，我既高興也留下深刻印象」。

他表示，港人站在面對極權統治的前線，希望全球聚焦香港「三罷」（罷工、罷課、罷市），讓運動持續下去，直到民主實現的一天。在貿易戰亂局、台灣總統大選、「一帶一路」計畫背景下，世界應留意香港抗爭，讓更多人與港人同在，港人永遠不會孤單。

香港行政長官林鄭月娥已宣布撤回修訂逃犯條例，但未回應示威者其他4大訴求，包括成立獨立委員會調查警方暴力執法。

黃之鋒說，這場運動目標是爭取普選，大家都知道港府只是北京的魁壘，既然中國國家主席習近平已讓步，撤回修例，現在就看習近平是否願意回應訴求，調查港警暴力、放棄起訴示威者，「這是習主席需要回應的問題」。

對於北京貼上港獨標籤，黃之鋒堅決否認。他說：「在香港，即使政治理念不同，我們仍希望這裡是有言論自由的地方，不必懼怕強硬的極權統治，這就是我們以香港人為榮的原因。」

香港眾志祕書長黃之鋒（左），與「學苑」前總編輯梁繼平（右）。圖/黃之鋒臉書
香港眾志祕書長黃之鋒（左），與「學苑」前總編輯梁繼平（右）。圖/黃之鋒臉書
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反送中香港
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