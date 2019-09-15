香港陷僵局 港僑籲美挺反送中

2019-09-15 13:30 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／西好萊塢市報導



視覺藝術家協會14日在西好萊塢舉辦民主論壇，討論香港的反送中運動。來自香港的三位移民向主流社會介紹了香港反送中運動的前因後果。他們表示，林鄭月娥錯過了和市民溝通的最佳時間，她的電視講話完全無法平息市民的憤怒；對於香港政府，目前在年輕人群中蔓延著「不能一起生，那就一起死」的決心，因為已經沒有退路。而整個事件中港府的反應和警察的暴力，是導致事態擴大並陷入僵局的原因。對於香港青年的街頭暴力，與會者表示，只有暴政，沒有暴民，是警察和黑社會先使用暴力的。

演講者為香港論壇發言人羅家寶（Gabriel Law）、網路戰場活動家Fion Chiu，以及來自香港的南加大留學生陳煦晴。他們介紹了自今年6月以來的香港反送中運動，以及目前的局勢和對未來的預期。他們表示，6月以來的遊行抗議，市民是非常平和的，但警察使用催淚瓦斯等暴力工具。直到元朗車站發生穿白衣的黑社會對車廂內的人無差別毆打以後導致事件嚴重升級。此後，一名女生的眼睛被警方的布袋彈打瞎，導致警民矛盾進一步升級。而現在中國大陸媒體一直宣揚年輕人的街頭暴力行為，但首先，這些青年從來沒有主動攻擊過警察或路人；其次，即使譴責暴力也要釐清是誰先動手。如果不是警察無節制使用暴力，並且雇用黑社會攻擊市民，年輕人不會如此憤怒。

三位演講人都認為，香港走到今天，林鄭月娥遲遲不肯面對群眾的訴求，並且縱容警察和黑社會暴力，才是事件走進死胡同的主要原因。反送中運動6月開始，市民早已提出五大訴求，但林鄭月娥始終沒有和市民溝通，直到事態嚴重擴大，她才在臉書上表示要和市民坐下來談談。但很多市民團體此後都想邀請她座談，卻均遭拒絕。而近期，林鄭月娥終於發表了電視講話回應五大訴求，但她只挑選了最容易達成的一項來承諾，就是將送中條例撤回。其他四大訴求基本上沒有任何進展。但即使是撤回條例也只是丟給了立法會，而立法會現在還沒有這項議程。其實根據基本法，特首擁有權撤回條例的權力，所以香港人對她的那些承諾根本不買賬，迄今每逢周末必發生抗議的現象。陳煦晴說，「這就好比竊賊偷了東西後又順手殺人，難道把偷來的東西還回去，事情就解決了嗎？」

談及香港青年癱瘓機場等行為，演講者認為，香港青年已經退無可退。走到今天，港府和中央政府不會退讓，香港人也無路可退。談到此，Fion Chiu和陳煦晴聲音哽咽。陳煦晴說，家庭條件好的人早已移民，留在香港的都是無處可去，必須和香港共存亡的普通民眾。尤其是年輕人，不少人已經和港府的對立演變為「我們不能一起生，那就一起死」的決絕心態。三位發言人都對事態的發展抱持悲觀心態，希望美國政府能出手，尤其是國會可能會討論並且通過「香港人權和民主法案」。此前，已經發生抗議者手持美國國旗到美國駐港領事館前請願的事件。