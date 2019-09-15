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恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處

2019-09-15 09:42香港01 記者陳潤南／報導

9月14日，數百人到九龍灣淘大商場揮舞國旗和唱國歌，與一批反例青年發生多次衝突，...
9月14日，數百人到九龍灣淘大商場揮舞國旗和唱國歌，與一批反例青年發生多次衝突，多次有打鬥。期間警方到場拘捕署名青年。友附近街坊不滿警方行動，在警方撤退到振華道期間尾隨指罵。香港01記者／羅國輝攝影
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恒隆地產於深夜發出聲明，表示公司就淘大商場的公眾集會，已預先大幅增加人手，以維持秩序，盡力減低發生混亂的情況。恒隆地產強調，警方事前並無通知淘大商場管理處其行動，公司未有報警。

恒隆表示，管理處有清晰指引處理突發事件。公司指，商場內有打鬥後，警方約在下午3時10分左右進入商場採取行動。恒隆重申，警方事前並無通知淘大商場管理處其行動，而淘大商場管理處亦沒有報警。恒隆正就是次事件檢視處理突發事件的指引，並會在商場及屋苑範圍內進一步加強人手，以保護住客、顧客及租戶的安全。

淘大居民夜晚要求管理處交待

午間衝突發生後，入夜有數十名淘大居民到管理處，要求交待為何容許警方入商場。淘大商場經理黃先生當時向居民表示，有持國旗人士到場，亦有反修例人士進入商場，商場職員及保安員已盡力照顧商場的人士，讓大家可以食飯、營業，並強調今日從來沒有報警。

當時有現場人士質問為何其他商場可以阻止警方進入，而淘大商場無能為力，經理指商場有多個入口，有超過12個入口，對於警方進入商場毫不知情。

延伸閱讀：

淘大有人遺「未來醫生紙」 港大暫停深圳醫院同名醫生職務

【9.14集會】淘大女子拍攝被圍　黃絲阿哥救駕：純粹家族黃藍糾紛

文章授權轉載自香港01》

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