恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處
恒隆地產於深夜發出聲明，表示公司就淘大商場的公眾集會，已預先大幅增加人手，以維持秩序，盡力減低發生混亂的情況。恒隆地產強調，警方事前並無通知淘大商場管理處其行動，公司未有報警。
恒隆表示，管理處有清晰指引處理突發事件。公司指，商場內有打鬥後，警方約在下午3時10分左右進入商場採取行動。恒隆重申，警方事前並無通知淘大商場管理處其行動，而淘大商場管理處亦沒有報警。恒隆正就是次事件檢視處理突發事件的指引，並會在商場及屋苑範圍內進一步加強人手，以保護住客、顧客及租戶的安全。
淘大居民夜晚要求管理處交待
午間衝突發生後，入夜有數十名淘大居民到管理處，要求交待為何容許警方入商場。淘大商場經理黃先生當時向居民表示，有持國旗人士到場，亦有反修例人士進入商場，商場職員及保安員已盡力照顧商場的人士，讓大家可以食飯、營業，並強調今日從來沒有報警。
當時有現場人士質問為何其他商場可以阻止警方進入，而淘大商場無能為力，經理指商場有多個入口，有超過12個入口，對於警方進入商場毫不知情。
延伸閱讀：
【9.14集會】淘大女子拍攝被圍 黃絲阿哥救駕：純粹家族黃藍糾紛
留言