香港人鏈、歌聲飄街 不一樣的中秋

2019-09-13 23:40 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



山頂舉燈 香港特別中秋夜，反送中示威者在維園賞月大合唱，也有人登上山頂高舉手機燈、牽手組人鏈，高喊「香港加油」。 （路透） 分享 facebook

中秋夜一輪滿月如昔，香港已不同過往。今年中秋夜的香港，有兩個景象，一是由天上俯瞰下來的人鏈，一是由地面飄到空中的歌聲。

往年中秋，香港人或拖老帶小去點燭燈，或情侶拍拖海灘「曬月光」，今年則有很多人開啟手機燈牽手組人鏈，或者聚集在百貨公司、屋苑廣場上唱歌。此前，香港大球場的足球賽前，有觀眾集體大合唱，兩天前還曾創下港九新界逾十個大商場，聚集成百上千人齊唱的紀錄。

地鐵互嗆 親北京民眾和反送中示威者互嗆或唱歌互別苗頭，近日在香港商場或地鐵站一再上演。十二日晚在元朗站親北京民眾（右）與反送中示威者（左）互嗆。 （路透） 分享 facebook

這首歌名叫「願榮光歸香港」，創作團隊ＤＧＸ選擇中秋之夜在網路發布歌曲ＭＶ正式版，還請來合唱樂團演唱。與之同時，這首歌也在Apple Music上架，但創作者說，那是盜版。如今這首歌在網路上已有太多版本，甚至交響樂版都出來了。

雖然這首歌已被人稱為「香港之歌」，跟那些在前線的勇武派一樣，這首歌的原創人也不願亮相，只以Ｔ作他的代名。據說Ｔ是全職音樂人，今年廿多歲，自己有創作樂隊，以前寫過不少歌，但是都很低調。

很多人以為「願榮光歸香港」是宗教歌曲改編，Ｔ說他也是第一次寫這樣的classical作品。他說，這首歌想了兩個月，直到有天想到最後一句「我願榮光歸香港」的旋律，由尾至頭的倒推出全曲旋律，兩天之內，一氣呵成。

自五年前雨傘運動開始，香港一有街頭運動，人們就會唱粵語歌「海闊天空」、「光輝歲月」。懂廣東話的人，聽了會感動，但同樣懂廣東話的音樂人，認為是格格不入。Ｔ就認為，一首理想的抗爭進行曲，旋律應該類似古典音樂。

而依這位創作人的想法，「願榮光歸香港」有兩層意思，一是展望未來，盼香港變回心目中的光榮、榮耀的城市；一是香港人「願意將個人的榮耀和光榮歸予香港」。

也許正因此，這位主創人在網路上公布原創稿，讓外界提意見改稿，有廿多位網友自動跑到錄音室錄音，最後中秋之夜推出的，叫ＤＧＸ團隊，正式版擁有專業的指揮，有合唱樂團。據說因應「九二九 全球聲援香港行動」，還將有各種外語歌詞版本。當然，團隊提出的要求，是你要盡量貼近廣東話版。