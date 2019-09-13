半月103學生被捕 民調：青年暴力示威飆升

2019-09-13 15:59 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港13日電



港民意研究所昨發布新一輪追蹤研究指出，香港年輕人絕大部分支持反送中運動，對警察不滿深化，社會暴力有上升趨勢。 法新社 分享 facebook

香港民間人權陣線發起9月15日遊行和集會，已遭警方反對，民陣決定提上訴。香港民意研究所昨發布新一輪追蹤研究指出，香港年輕人絕大部分支持反送中運動，對警察不滿深化，社會暴力有上升趨勢。

開學後參與示威學生被捕數字有上升趨勢，從9月1日至本周日的開學首星期，警方共拘捕233人，近44%人是就讀中學、大學及專上院校學生，合計達103人。

民陣原計畫15日下午2點30分在銅鑼灣東角道集合，遊行往中環遮打道，申請已收到警方反對通知書。民陣召集人岑子杰說，不認同警方的決定，將提出上訴，但對上訴結果不存希望。他說，如果上訴失敗，為保障公眾安全，民陣會取消活動，但會一直申請。

今天是中秋節，香港中文大學學生會會長蘇浚鋒早前表示，13日為港府回應的「死線」，港府若無回應，將發動第二波罷課，甚至每周有「行動日」。

民間也發起「九一三香港之路」，在多地牽手築人鏈，包括太平山、獅子山等地。連日來，香港中學生組人鏈表達訴求。昨天屯門逾20間中學組人鏈，重申五大訴求、缺一不可，並抗議警方濫權、濫捕、濫武。

過去幾周港鐵站幾乎成為警民衝突主戰場，港鐵昨天宣布，中秋節當天所有港鐵車站按平常服務時間關閉，不會提供通宵列車服務，這是港鐵1994年開啟節假日通宵運行以後，首次於中秋節取消通宵服務。

另有「一群關心香港的天水圍街坊」，發起9月14日「天水圍親子遊行」，但也遭警方反對。

民研則發布新一輪青年對反修例事件的意見追蹤研究，結果顯示年輕人對事件的情緒及關注程度愈來愈高，在訴求得不到回應下，情緒聚焦至前線警力，以民間暴力對抗制度暴力。年輕人亦對既有建制及抗爭制度失去信心，對設立獨立調查委員會及警隊的不滿已深化。

民研主席鍾庭耀表示，林鄭提出建設對話平台已逾一周，仍未有進展，令他感到失望。近日香港社會氣氛相對平和，港府若不趁此機會做一點事，可能氣氛會隨後反彈，再次失去機會。