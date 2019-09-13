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有危險？海外學生取消赴港就學、就業

2019-09-13 15:55世界日報 記者林則宏╱綜合報導

香港反送中抗爭延燒至今超過三個月，繼新加坡多所大學取消學生赴港交流計畫後，城市大學證實，有近百名海外學生及專家考量當前香港局勢發展，放棄到香港就學或就業；理工大學也傳出有20名新加坡學生退出交流生計畫。

城市大學緊急事故應變小組日前發出校內通知，指近日校方收到不少海外學生及教職員查詢香港情況，證實已有近百名來自全球多個國家和地區的學生，以及數名海外專家，最後決定放棄到香港升學或就業。

香港經濟日報報導，有大學排名機構罕見提醒香港前景不確定，可能使香港的大學面臨國際人才流失。專家指出如情況持續，可能產生「雪球效應」，影響香港的大學招生，外地學者赴港任教意願，甚至導致香港的大學國際排名下降。

另外，香港大學、教育大學、科技大學均證實有少數內地學生因個人因素或升學計畫有變，本學期未能如期入學，但強調內地生入學情況和去年相比差異不大。香港浸會大學則表示，正密切留意近期社會狀況對大學運作的影響，國際教研合作和交流活動會按計畫進行，不受短期因素影響。

憂小演員安全 英劇團取消赴港

明報報導，英國皇家莎士比亞劇團製作的《Matilda音樂劇》香港站，原定9月20日至10月20日在香港演藝學院歌劇院演出，但製作單位宣告取消赴港，行政總裁簡就成表示：「香港持續14周不穩定的環境影響市場需求，更重要的是演出安全不能受到保障，尤其團隊中不乏年紀小的演員。」製作單位將安排退票。

反送中香港
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