港人街頭唱「願榮光歸香港」天降不明液體7人傷

2019-09-13 08:40 香港01 記者凌逸德／報導



傷者腿部被不明液體濺傷，冒出多個水泡。圖片提供／香港01 分享 facebook 香港仔鴨脷洲邨疑有不明液體從高處墮下，導致7名男女受傷。多輛救護車奉召到場救援。周四(12日)晚上10時許，警方接報，鴨脷洲邨利澤樓對開，突然有玻璃樽及膠樽墮下，並盛載不明液體，傷及多人，大批警員到場調查。根據讀者提供圖片所見，多名傷者腿部被不明液體濺傷，冒出多個水泡，有傷者雙腿包上繃帶。目擊者稱，數十人事發前在海怡廣場參與「大合唱」叫口號等，活動完結後徒步返回寓所，途至利澤樓對開時，多樽不明液體突然墮下。重案組接手調查案件，暫未有人被捕。

現場消息稱，約有100名鴨脷洲居民，較早時在海怡廣場歌唱《願榮光歸香港》歌曲及叫口號等。隨後，約有30多人徒步返回寓所，途經鴨脷洲邨利澤樓對開時，據知有人叫口號，疑有樓上住客不滿，先後掟了兩樽裝有腐蝕性液體的樽落街，液體四濺，據報即場有6人受傷。現場有居民立即打999求助，亦有樓下居民用鐳射筆，指向懷疑擲物的住宅窗戶，同時有人拍片，片段中可見樓上再有一樽玻璃樽飛墮落街，同時有一隻手從10多樓一單位伸出，不排除是擲物者。

多輛救護車、消防車及警車到場，聖約翰救傷隊亦接報趕到，協助將傷者送院。大部份傷者的手腳、小腿被腐蝕液體傷及，其中一名傷勢較嚴重的青年，背部及手腳均被灼傷。在救援人員到場前，有人用生理鹽水及樽裝水，為傷者作初步治理。

警方表示，12日晚上10時38分接獲多人報案，指有懷疑腐蝕性液體從香港仔鴨脷洲邨利澤樓墮下，多人被濺傷。警員接報到場，於現場檢獲玻璃樽碎片及兩個膠樽，懷疑與案有關。案件暫列「高空墮物」，交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，案件中有4男2女受傷(17歲至26歲)，其中一名男子拒絕送院，另外5人由救護車送往瑪麗醫院治理時清醒。

居民徐小姐表示，自己當時並無濺傷，但為一名傷者摺起褲腳打算沖水時，卻被殘留在傷者身上的不明液體灼傷手，需其他人協助治理，她事後毋須送院。據悉，涉案的腐蝕液體，懷疑是通渠水。

警方正尋找涉嫌掟腐蝕液落街的人士下落，暫未有人被捕。刑事調查人員亦到場，拍攝現場環境及檢走證物，包括涉事的通渠水樽等，隨後登上警車離去。

根據香港法例，任何人在任何地方放置或擺放，或對準或向任何人投擲、淋潑或以其他方式施用腐蝕性液體，即干犯「意圖使他人身體嚴重受傷而淋潑腐蝕性液體」罪行，最高刑罰可處終身監禁。 有傷者腳部受傷，由繃帶包扎。圖片提供／香港01 分享 facebook

現場遺下疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽及膠樽。香港01記者賴南秋／攝影 分享 facebook

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