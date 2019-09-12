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願榮光歸香港唱出人民心聲 何韻詩擬於英美演唱

2019-09-12 21:00中央社 台北12日電

香港歌手何韻詩。 記者曾原信／攝影
香港歌手何韻詩。 記者曾原信／攝影
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為表達香港反送中精神，日前有香港人自發創作歌曲「願榮光歸香港」，近日在香港各區傳唱，香港歌手何韻詩今天受訪表示，未來將在英國和美國舉辦的演唱會上，詮釋這首歌曲。

為表達反對修例與追求民主的聲音，有香港網友自發創作歌曲「願榮光歸香港」，唱出許多香港人心聲，在香港網路社群上，贏得「國歌」之稱，日前更有香港群眾連續3天在商場發起大合唱活動。

何韻詩今天在台北參加聲援「929台港大遊行：撐港．反極權」記者會後受訪，談到參與抗爭的年輕世代創作了「所謂的香港的National Anthem（國歌）」。她表示：「10月將到英國倫敦、美國紐約舉辦小型演唱會，看看怎麼演繹吧。」

何韻詩指出，在3個月的社會運動中，香港年輕世代展現了多元創意，「年輕人真的非常厲害，他們的創意真的是這麼多代香港人沒有見過的」，她也被年輕人的創意感動與觸發。

何韻詩強調：「我最支持藝術創作的表達，在這麼嚴峻的狀況，執政者可以抹黑、打壓、刪除人民的聲音，我們腦袋中的創意，他們不可能刪除。」她說，尤其在網路時代，「一首歌、一個藝術品在網路發表，當局很難阻擋它的散播」。

何韻詩近日積極為香港反送中運動，在國際間積極奔走，她說，結束今天台灣行程後，她將與香港眾志秘書長黃之鋒參加美國國會舉辦的聽證會，為美國國會對香港政府侵犯人權的制裁法案，針對香港一國兩制的失敗，以及香港政府在反送中運動的濫權行徑提供見證。

何韻詩在訪問最後提到，日前有2名香港權貴女性，受邀至聯合國人權理事會的聽證會上，針對香港情勢發表演說。先前受邀至聯合國演講，並2度被中共官員打斷的何韻詩表示，這2名女士出現在人權理事會，「我認為很荒謬」。

何韻詩認為，人權理事會應該是國際社會弱勢發聲，並藉此讓理事國檢視國際人權現況，「現在卻有2個權貴，替中共的維穩機器走進聯合國，演說內容中更有很多的假資訊與抹黑，跟理事會的理念相反」。

何韻詩指出，中共的維穩機制已經全面啟動，她也遭到許多抹黑與造謠，「這是他們很常用的方法，把各種罪名加諸在運動參與者身上」。

反送中香港何韻詩
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