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聲援台港大遊行 在台港生：這是一場時代革命

2019-09-12 20:00中央社 台北12日電

香港歌手何韻詩今天與多位台灣音樂人舉行記者會，聲援29日的「929台港大遊行：撐...
香港歌手何韻詩今天與多位台灣音樂人舉行記者會，聲援29日的「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。 美聯社
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香港歌手何韻詩今天與多位台灣音樂人舉行記者會，聲援29日的「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。發起的在台香港學生表示，這場運動已是一場時代革命。

今天下午，何韻詩和台灣歌手巴奈、楊大正，還有遊行發起團體代表「台灣青年民主協會」理事長林彥廷、「邊城青年」成員代表等人共同舉行記者會。

遊行發起代表、台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，此次的遊行希望呼籲香港政府回應香港社會的五大訴求，也希望香港政府別再以含糊言詞，迴避落實雙真普選，及成立獨立真相調查委員會的責任。

另一個參與遊行發起團體「邊城青年」代表Dora，是在台灣就學的香港學生，她戴著口罩出席記者會，並表示香港特首林鄭月娥撤回逃犯條例後，有很多台灣同學好奇問她，香港人為何仍持續抗爭。她表示「現在的運動已不單純是反送中，它更是一場時代革命。」

Dora表示，反送中運動至今，已延伸成一場追求民主的運動，帶出社會上更深層、累積已久的不滿。她表示，現在香港人的口號已變成「光復香港，時代革命」與「五大訴求，缺一不可」。

她指出，「逃犯條例打破了一國兩制的承諾，香港政府在處理這次的風波中，也暴露了一國兩制社會制度的完全崩壞」，她認為若不推動改革，「香港人曾經擁有的自由，將成為歷史。在既有制度下，香港的未來更是黑暗。」

她主張，「把一個概念從黑暗帶回光明中，是為『光復香港』；在逆境中能屈能伸、和諧地在新環境以柔克剛，以新時代的優勢抵擋、甚至反擊舊時代的陳規，是為『時代革命』。

她強調，不能因階段性勝利，而停止追求自由、民主、人權、法治與公義，這些是生而為人應被給予的尊重。

記者會最後，與會者也一同喊出，「929台港大遊行，一起撐港反極權」、「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號。

反送中香港逃犯條例何韻詩
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