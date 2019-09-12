音樂人聲援台港大遊行 楊大正：我永遠不缺席

2019-09-12 19:38 中央社 台北12日電



香港歌手何韻詩今天與多名台灣音樂人舉行記者會，聲援29日的「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。歌手楊大正表示，參與社會運動，「我永遠是不會缺席的音樂人」。

今天下午，何韻詩和台灣歌手巴奈、楊大正，還有遊行發起團體代表「台灣青年民主協會」理事長林彥廷、「香港邊城青年」成員代表等人共同舉行記者會。

楊大正表示：「當普世人權價值面臨打壓，進行自我審查，我們都感到很心急。」他也說，「我不是最有影響力的音樂人，但我永遠是不會缺席的音樂人」，29日的活動不只是聲援香港，「壓迫已經到門口了，是我們世代共同面臨的事情」。

楊大正提到，在長期抗爭活動中，看到許多生命隕落，讓他感到很心痛。「我們總會陪在香港身邊，希望香港可以好好地、平安地活下去。」他表示，自己正與香港作詞人林夕合作新歌，從香港角度出發，回顧華人社會中面對強權打壓的歷史，希望盡快完成歌曲發表。

巴奈在會上難過地表示，原住民過去在台灣飽受歧視，但台灣民主正在進步，人權與尊嚴正逐漸在她身上得以展現。「我真正難過的是，香港朋友告訴我，這些尊嚴正一點一點失去，跟我的經驗是相反的。」巴奈也說，台灣的人權還有很大的進步空間。

何韻詩則認為不用絕望，即使每一天仍非常困難，不斷看到人民被打到頭破血流，「但香港人民還是非常堅定，而台灣、香港，甚至是中國大陸，還有很多明白事理的人民」。

何韻詩指出：「這次香港最美麗的地方，就是看見很多你沒有想像過他會出來的人，都走出來了。」她說，「雖然我們走了22年才覺醒，希望香港人的堅定與能量，能夠影響台灣面臨不同問題的朋友」。

除了楊大正與巴奈在記者會上發言聲援外，今天還有音樂人張雅淳、林理惠、樂團「拍謝少年」、「勞動服務」等到場力挺。