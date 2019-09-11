神社「挺港許願牌」被陸客偷拔掩埋！她發文嗆：讓你日本爹抓我

2019-09-11 21:40 香港01 記者李納德／報導



美客Blogger「樊燁燁燁」日前到訪大阪一神社時，見到有港人寫上支持香港的許願牌，令她怒火中燒。 「樊燁燁燁」微博圖片 分享 facebook 反《逃犯條例》修訂爭議持續超過3個月，一連串示威活動引起全球關注。有港人近日到大阪旅遊時，於神社寫下對香港的祝福字句及五大訴求，其後內地一名擁13萬微博粉絲的美容部落客到訪同地看到，竟將該許願牌直接拆走，甚至挖洞埋下它，再發文自稱小天使，「誰都不許說我大中國不好」。其愛國帖文被翻譯成日文在Twitter瘋傳，引來日本網民炮轟不尊他人，「原來這就是中國人的愛國主義」。

中國美容部落客「樊燁燁燁」上周五（6日）到訪大阪一神社時，發現兩塊許願牌寫有「五大訴求 缺一不可」、「香港人加油」等字句，令她大感不滿及憤怒，即場拆下他人的許願牌，再挖洞將其埋在遠處。她事後在微博發文，表明支持香港警察，認為香港永遠是中國的一部分，「不知道什麼時候這理傻子才能明白離了中國他們什麼都不是」，又指港人寫的願望「擺明實現不了」。她又形容自己是小天使，「誰都不許說我大中國不好」。

其愛國帖文被翻譯成日文後在Twitter瘋傳，引來大批日本網民炮轟不尊重他國文化，「可不能讓褻瀆神明的人來神社啊」、「原來這就是中國人的愛國主義」，直指她是一個可憐的愛國者，「已經失去了羞恥的概念」、「這麼愛國不要到日本旅遊」，亦有人坦言她的行為已屬盜竊。

對於引來部分網民圍插，「樊燁燁燁」刪除舊帖後，今日再發文澄清自己到日本旅遊，跟愛國與否沒有關係，強調即使此舉動違反當地法律或冒犯神靈，「我都要摘！」她又指自己無懼被日本網民舉報，「我持有中國人民共和國護照，被中國人民解放軍保護」，更下戰書稱自己仍身處日本，「有膽就讓你的日本爸爸來抓我」。

擁有13萬微博粉絲撐腰。 「樊燁燁燁」微博圖片 分享 facebook 擁有13萬微博粉絲撐腰。 「樊燁燁燁」微博圖片 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》