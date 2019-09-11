「831無人死」 港鐵只給截圖 拒供影片

2019-09-11 15:14 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



稱太子站無人死 港鐵公開部分截圖 拒公開閉路電視片段 新華社 分享 facebook 港府多個部門昨天聯合召開記者會，澄清8月31日警方在地鐵太子站執法時無人死亡；港鐵並首度公開21張閉路電視影片截圖，但無防暴警在月台車廂拘捕人的關鍵畫面。港鐵表示站內3部閉路電視損，並以私隱為由拒公開影片。議員認為公眾知情權更重要，當晚目擊者亦稱，只公布部分截圖不能釋除警濫權疑慮。

中央社報導，香港警方、消防處、醫院管理局及地下鐵路公司昨天召開聯合記者會，交代當晚情況和警方執法經過，重申當晚只有7人受傷，送院途中是清醒的，整個執法行動中無人被毆打致死。

消防處代表說，當晚初步點算時有10人受傷，後來確認有7人需要送院治理，當中3人情況嚴重、2人傷勢普通、2人輕傷。警察公共關係科高級警司余鎧均並強烈譴責有人在網上惡意造謠，分化社會。

另據明報報導，港鐵也首度公開太子、荔枝角及油麻地站共21張閉路電視影片截圖重組時序。被問到為何只公開截圖，而不公開影片，港鐵車務營運總管黃琨暐稱，因私隱問題；能否如截圖般將市民樣貌模糊處理？他說涉私隱需謹慎。

至於為何不公開警方行動影片截圖，黃琨暐無正面回應，只稱4號月台兩閉路電視被壞，其他閉路電視拍攝角度也有限。

議會陣線立法會議員區諾軒認為，僅公開影片截圖未能釋除疑慮，公眾最關注有否人被打死、警方有否用過度武力、傷者傷勢如何造成，「截圖根本解答不到」。當晚目擊者阿晴也表示，「看不到前因後果，也不知執法過程」。

市民不收貨：圖任改 應交原片

報導稱，有到太子站獻花的市民表示不接受港鐵只公開截圖，認為圖片可修改，要求港鐵公開完整影片或政府成立獨立調查委員會，才能還示威者、甚至警方公道。