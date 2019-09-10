3天拘157人、噴記者胡椒劑…記協控警濫權

2019-09-10 13:19 世界日報 香港10日電



港警過去3天拘捕157人，記協譴責警察濫權失控。 中央社 分享 facebook

香港警方昨天表示，從上周五（6日）到昨天凌晨一共在反送中示威活動中拘捕了157人，年紀最小14歲。香港記者協會則發表聲明，譴責港警在全無示威者的情況下，蓄意向採訪記者噴胡椒噴劑。

儘管香港特首林鄭月娥已回應示威者的一項訴求，但過去三天香港都有示威活動，並在晚上釀成警民衝突。

港警昨天在記者會中發布，表示上周五至周一凌晨，警方共拘捕157人，包括125男及32女，年齡介於14至63歲。警方在6日使用13發催淚彈、6發橡膠子彈及22發布袋彈，而8日也使用了18發催淚彈、13發橡膠子彈、10發布袋彈及1發海棉彈。

港警過去3天拘捕157人，記協譴責警察濫權失控。 歐新社 分享 facebook

另外，香港攝影記者協會和香港記者協會發表聯合聲明，指7日晚上10時30分左右，在旺角始創中心外，記者配合警方指示後退至拘捕現場的10公尺以外，突然兩名警察向在場記者施放胡椒噴劑，包括法新社、明報、有線新聞及香港01的記者都被直接射中，當時他們都有出示記者證，並戴印有PRESS字樣的頭盔，容易識別記者身分。

聲明說，有關警員的行為近乎攻擊記者，譴責警方濫用武力以及惡意針對記者阻礙採訪，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。

警方說法則和記協的聲明有出入。警察公共關係科總警司謝振中表示，當時是有包括示威者、穿反光衣人士以及觀察員包圍現場，場面有推撞和混亂。他說，警員無法在場立即辨別媒體或急救員的身分，故採取適當的措施，要求媒體不要貼近。