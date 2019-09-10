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831衝突「警察打死人」？港鐵擬公開影片

2019-09-10 13:20世界日報 香港10日電

8‧31傷者10變7掀「打死人」傳言...港鐵研公開片段 美聯社
8‧31傷者10變7掀「打死人」傳言...港鐵研公開片段 美聯社
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香港連日來的示威中，港鐵均捲入風眼，官方公布八三一港鐵太子站傷者人數由10人變為7人，引發外界質疑有人被打死甚至毀屍滅跡；不少市民要求港鐵公開當晚閉路電視片段，甚至導致過去一周多次警民衝突。港鐵車務總監劉天成昨日稱，正與政府研究是否公開片段，並強調錄影畫面會保留3年以配合調查。

綜合媒體報導，特首林鄭月娥昨日在運輸及房屋局長陳帆、港鐵主席歐陽伯權等人陪同下，視察前日遭到縱火、破壞的中環站入閘機等。被問及港鐵會否公開八三一當晚的閉路電視，或參考元朗七二一襲擊事件公開截圖，港鐵車務總監劉天成說，正與港府研究中。

劉天成說，由於閉路電視片段牽涉很多人的資料，需要再思考如何安排，而為了配合調查，相關片段一定會保留3年。

8‧31傷者10變7掀「打死人」傳言...港鐵研公開片段 新華社
8‧31傷者10變7掀「打死人」傳言...港鐵研公開片段 新華社
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明報報導，港鐵與港府正研究公開八三一太子站事件相關的閉路電視片段，以免「警察打死人」傳言繼續發酵，目前已完成一個文字版本的事件時序。至於最終以什麼形式公開影片，尚在討論中。

報導稱，八三一肇事列車內並沒有閉路電視，而肇事的太子站3號及4號月台約有4個閉路電視鏡頭，部分鏡頭曾被示威者損或噴漆，未知影片最終能否完整展示當晚情。

香港教育大學學生會長梁耀霆聲稱，他八三一在太子站遭無理拘捕及不合理暴力對待，準備向警方索償，昨日透過律師正式入稟高院，要求法庭下令港鐵須披露閉路電視片段；港鐵亦須在法庭頒下命令的7日內交出有關片段。案件已排期16日在高院聆訊。

至於警察「打死人」傳言，消防處副救護總長曾敏霞昨解釋，當時情混亂，救護指揮官點算可能有誤。對於傳媒推斷當晚油麻地站另有3名傷者送院與太子站更正受傷人數有關，她強調兩宗事件並無關聯。

中央社報導，北京官媒多次點名批評港鐵在反送中事件裡對示威者「縱容」，在內地有許多投資的港鐵公司此後數次在遊行集會期間封站，也讓部分人士質疑港鐵是否向北京「低頭」。雖然港府多次重申沒有示威者被打死，醫管局也確認沒有死亡個案，不過，不少示威者仍將對港警的怒氣宣洩在地鐵站上。

反送中香港
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